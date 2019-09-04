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أخبار إقتصادية

ارتفع في بنك عودة.. اعرف سعر الدولار اليوم الأربعاء 4-9-2019 في كل البنوك بيع وشراء

سعر الدولار اليوم

بواسطة عبدالعزيز على 0

ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك عودة طبقاً لأخر تقارير ليُسجل الآن 16.52 جنيه شراء مقابل 16.62 جنيه بيع، وسجل ارتفاع جديد أيضاً ولكن بشكل طفيف في البنك المصري الخليجي عند 16.52 جنيه شراء أمام 16.62 جنيه بيع، بينما استقر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري للأسبوع الثاني على التوالي عند 16.50 جنيه للشراء مقابل 16.60 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه

ماذا سجل سعر الدولار مقابل الجنيه مع التعاملات اليومية؟ السؤال الأبرز لعدد كبير من المواطنين خاصةً بعد قرار تعويم العملة المصرية وخضوعها لحالة العرض والطلب فأصبح من الممكن أن تشهد العملات تغييرات لأكثر من مرة في اليوم، حيث سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.54 جنيه، بينما سجل في البنك العربي الأفريقي الدولي أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.60 جنيه.



سعر الدولار اليوم



استقر سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان عند 16.51 جنيه شراء مقابل 16.61 جنيه بيع، بينما سجل في بنك الإسكندرية استقرار تام منذ بداية التعاملات الأسبوعية بقيمة 16.5 جنيه شراء أمام 16.60 جنيه بيع.

اسم البنكسعر الشراءسعر البيع
بنك الإسكندرية16.516.6
مصرف أبو ظبي الإسلامي16.5416.62
كريدي أجريكول16.5116.61
بنك قناة السويس16.5216.62
بنك مصر16.516.6
البنك الأهلي المصري16.516.6
البنك التجاري الدولي16.516.6
بنك البركة16.5116.61
البنك المصري الخليجي16.5216.62


وسجل الدولار أمام الجنيه في بنك مصر إيران للتنمية 16.51 جنيه للشراء أمام 16.61 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي الكويتي 16.51 جنيه شراء مقابل 16.61 جنيه بيع، وسجل متوسط سعر الشراء في البنوك 16.51 جنيه مقابل 16.61 للبيع.

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عبدالعزيز على

    محرر الأخبار العاجلة في موقع كلمة دوت أورج، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب



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