ارتفع في بنك عودة.. اعرف سعر الدولار اليوم الأربعاء 4-9-2019 في كل البنوك بيع وشراء

ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك عودة طبقاً لأخر تقارير ليُسجل الآن 16.52 جنيه شراء مقابل 16.62 جنيه بيع، وسجل ارتفاع جديد أيضاً ولكن بشكل طفيف في البنك المصري الخليجي عند 16.52 جنيه شراء أمام 16.62 جنيه بيع، بينما استقر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري للأسبوع الثاني على التوالي عند 16.50 جنيه للشراء مقابل 16.60 جنيه للبيع.







سعر الدولار مقابل الجنيه

ماذا سجل سعر الدولار مقابل الجنيه مع التعاملات اليومية؟ السؤال الأبرز لعدد كبير من المواطنين خاصةً بعد قرار تعويم العملة المصرية وخضوعها لحالة العرض والطلب فأصبح من الممكن أن تشهد العملات تغييرات لأكثر من مرة في اليوم، حيث سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.54 جنيه، بينما سجل في البنك العربي الأفريقي الدولي أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.60 جنيه.







سعر الدولار اليوم







استقر سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان عند 16.51 جنيه شراء مقابل 16.61 جنيه بيع، بينما سجل في بنك الإسكندرية استقرار تام منذ بداية التعاملات الأسبوعية بقيمة 16.5 جنيه شراء أمام 16.60 جنيه بيع.

اسم البنك سعر الشراء سعر البيع بنك الإسكندرية 16.5 16.6 مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.54 16.62 كريدي أجريكول 16.51 16.61 بنك قناة السويس 16.52 16.62 بنك مصر 16.5 16.6 البنك الأهلي المصري 16.5 16.6 البنك التجاري الدولي 16.5 16.6 بنك البركة 16.51 16.61 البنك المصري الخليجي 16.52 16.62







وسجل الدولار أمام الجنيه في بنك مصر إيران للتنمية 16.51 جنيه للشراء أمام 16.61 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي الكويتي 16.51 جنيه شراء مقابل 16.61 جنيه بيع، وسجل متوسط سعر الشراء في البنوك 16.51 جنيه مقابل 16.61 للبيع.