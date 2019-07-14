استقرار أسعار الحديد اليوم الأحد 14 – 7 – 2019 في الأسواق المصرية

يعتبر سعر خام الحديد واحد من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الملايين من الأشخاص في مصر وذلك لكون الحديد يعد واحد من أكثر العناصر التي يكثر معدل استهلاكها، سواء لبناء العائلات لمنازلهم، أو في حالات التجارة المختلفة، ويرجع الاختلاف في سعر الحديد بالأسواق المصرية للعديد من العوامل المختلفة، والتي يأتي في مقدمتها اختلاف أسعار خام البليت على المستوى الدولي، فبمجرد ارتفاع أسعار البليت يرتفع بشكل تلقائي سعر الحديد.

ومن الجدير بالذكر أن قرار وزارة الصناعة الخاص بإيقاف ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الحديد قد أدى إلى قيام مختلف المؤسسات والشركات التي تقوم بصناعة الحديد برفع وزيادة أسعار الحديد في مختلف أماكن البيع والشراء، كما يذكر أن أسعار الدولار بعد قرار تعويم سعر صرف الجنيه المصري، واحد من الأسباب والعوامل المؤثرة في التأثير على أسعر الحديد بالأسواق المصرية.

أنواع الحديد المختلفة

الحديد الزهر: يتم استخدامه في صناعة أنابيب الغاز، أنابيب المياه.

الحديد الصلب: يتم استخدامه في صناعة كل من السفن وسكك الحديد، وكذلك الجسور المختلفة، بالإضافة إلى هياكل الأبراج والمباني.

الحديد اللين: يتم استخدامه من أجل صناعة المغناطيس الكهربائي، ويُستخدم ذلك في الأجهزة الكهربائية.

سبائك الحديد الصلب: وهي تتمثل في خليط ما بين الحديد وبعض مجموعة من المواد المختلفة مثل الكروم، النيكل.

أسعار الحديد في الأسواق المصرية