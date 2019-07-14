 التخطي إلى المحتوى

استقرار أسعار الحديد اليوم الأحد 14 – 7 – 2019 في الأسواق المصرية

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
استقرار أسعار الحديد اليوم الأحد 14 – 7 – 2019 في الأسواق المصرية
اسعار حديد التسليح

يعتبر سعر خام الحديد واحد من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الملايين من الأشخاص في مصر وذلك لكون الحديد يعد واحد من أكثر العناصر التي يكثر معدل استهلاكها، سواء لبناء العائلات لمنازلهم، أو في حالات التجارة المختلفة، ويرجع الاختلاف في سعر الحديد بالأسواق المصرية للعديد من العوامل المختلفة، والتي يأتي في مقدمتها اختلاف أسعار خام البليت على المستوى الدولي، فبمجرد ارتفاع أسعار البليت يرتفع بشكل تلقائي سعر الحديد.

ومن الجدير بالذكر أن قرار وزارة الصناعة الخاص بإيقاف ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الحديد قد أدى إلى قيام مختلف المؤسسات والشركات التي تقوم بصناعة الحديد برفع وزيادة أسعار الحديد في مختلف أماكن البيع والشراء، كما يذكر أن أسعار الدولار بعد قرار تعويم سعر صرف الجنيه المصري، واحد من الأسباب والعوامل المؤثرة في التأثير على أسعر الحديد بالأسواق المصرية.

أنواع الحديد المختلفة

  • الحديد الزهر: يتم استخدامه في صناعة أنابيب الغاز، أنابيب المياه.
  • الحديد الصلب: يتم استخدامه في صناعة كل من السفن وسكك الحديد، وكذلك الجسور المختلفة، بالإضافة إلى هياكل الأبراج والمباني.
  • الحديد اللين: يتم استخدامه من أجل صناعة المغناطيس الكهربائي، ويُستخدم ذلك في الأجهزة الكهربائية.
  • سبائك الحديد الصلب: وهي تتمثل في خليط ما بين الحديد وبعض مجموعة من المواد المختلفة مثل الكروم، النيكل.

أسعار الحديد في الأسواق المصرية

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي
شركة حديد عز عز 11890 12000 12150
شركة حديد عز الدخيلة 11890 12000 12150
شركة حديد المصريين المصريين 11780 11900 12050
شركة حديد بشاي بيشاي 11750 11850 12000
شركة حديد العتال العتال 11650 11750 11900
شركة حديد عطية عطية 11600 11700 11850
شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 11575 11700 11850
شركة حديد الجارحي الجارحي 11650 11750 11900
 شركة حديد المعادي المعادي 11600 11700 11850
شركة حديد السويس للصلب السويس 11600 11700 11850
مصنع سرحان للصلب سرحان 11550 11650 11800
مصنع قوطة للصلب قوطة 11550 11650 11800
شركة حديد الجيوشي الجيوشي 11600 11650 11800
شركة حديد المراكبي المراكبي 11600 11650 11800
شركة حديد العشري العشري 11600 11700 11850
شركة حديد الكوستيل الكوستيل 11500 11600 11750
شركة حديد عياد عياد 11550 11650 11800
شركة حديد الكومي الكومي 11450 11550 11700
شركة حديد حديدنا حديدنا 11450 11550 11700
شركة طنطا للصلب طنطا 11450 11550 11700
شركة حديد بيانكو بيانكو 11400 11500 11650
شركة حديد عنتر عنتر 11450 11550 11700

سوف يهمك:

عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.