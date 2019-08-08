استقرار أسعار الحديد اليوم الخميس 8 أغسطس 2019 في المصانع المصرية

يعتبر الحديد أحد أهم العناصر الأساسية التي يزداد عليها الطلب بشكل كبير للغاية في مختلف الأسواق المصرية ، ومن قبل العديد من الشرائح المختلفة ، فيهتم المستثمرون بمعرفة أحدث التطورات التي تطرأ على أسعار الحديد في الشركات المصرية ، هذا بالإضافة إلى رغبة المقاولين والتجار بمعرفة أدق أسعار مواد البناء وأفضلها في السوق المصري ، لذلك نحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير فيما يتعلق بأحدث وأدق أسعار الحديد الموجودة في الشركات والمصانع العاملة في مصر وذلك لليوم الخميس الموافق الثامن من شهر أغسطس لعام 2019.

ومن الجدير بالذكر أن هنالك العديد من العوامل التي لها تأثير إلى حد كبير في أسعار الحديد بالنسبة للسوق العالمي ، ويأتي من ضمن تلك العوامل سعر خام البيليت في السوق العالمي ، وكذلك أسعار الدولار الأمريكي في سوق الاقتصاد الدولي.

أسعار الحديد اليوم الخميس في المصانع المصرية