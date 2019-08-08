استقرار أسعار الحديد اليوم الخميس 8 أغسطس 2019 في المصانع المصرية

يعتبر الحديد أحد أهم العناصر الأساسية التي يزداد عليها الطلب بشكل كبير للغاية في مختلف الأسواق المصرية ، ومن قبل العديد من الشرائح المختلفة ، فيهتم المستثمرون بمعرفة أحدث التطورات التي تطرأ على أسعار الحديد في الشركات المصرية ، هذا بالإضافة إلى رغبة المقاولين والتجار بمعرفة أدق أسعار مواد البناء وأفضلها في السوق المصري ، لذلك نحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير فيما يتعلق بأحدث وأدق أسعار الحديد الموجودة في الشركات والمصانع العاملة في مصر وذلك لليوم الخميس الموافق الثامن من شهر أغسطس لعام 2019.
ومن الجدير بالذكر أن هنالك العديد من العوامل التي لها تأثير إلى حد كبير في أسعار الحديد بالنسبة للسوق العالمي ، ويأتي من ضمن تلك العوامل سعر خام البيليت في السوق العالمي ، وكذلك أسعار الدولار الأمريكي في سوق الاقتصاد الدولي.
أسعار الحديد اليوم الخميس في المصانع المصرية
- سعر طن شركة حديد عز: أقل سعر 11.890جنيه ، وأعلى سعر 11900 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد بشاي: أقل سعر 11830 جنيه ، وأعلى سعر 11850 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد العتال: أقل سعر 11800 جنيه ، وأعلى سعر 11850 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد عطيه: أقل سعر 11800 جنيه ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد سرحان: أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد المراكبي: أقل سعر 11740 جنيه ، وأعلى سعر 11750 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد المصريين: أقل سعر 11800 جنيه ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد الكومي: أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11600 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد المعادي: أقل سعر 11500 جنيه ، وأعلى سعر 11550 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد العشري: أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد الجيوشي: أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد مصر ستيل: أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد سرحان للصلب: أقل سعر 11550 جنيه ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.
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