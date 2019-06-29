 التخطي إلى المحتوى

استقرار أسعار الحديد اليوم السبت 29 يونيو 2019 في الشركات والمصانع المصرية

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
استقرار أسعار الحديد اليوم السبت 29 يونيو 2019 في الشركات والمصانع المصرية
أسعار الحديد اليوم

يذكر أن أسعار الحديد كانت قد شهدت في بداية تعاملات اليوم السبت الوافق 29 من شهر يونيو لعام 2019 ، حالة من الهدوء والاستقرار والثبات فيما يتعلق بأسعار الحديد الموجودة في الأسواق المصرية لدى جميع الشركات، والمصانع العاملة في مصر.

استقرار أسعار الحديد

كما يجب ذكر أن الشركات الخاصة بصناعة الحديد لم تقم برفع أسعار طن الحديد أو تخفيضها خلال الفترة الماضية ، وقد جاء ذلك منذ آخر زيادة في أسعار الحديد كانت قد شهدها الأسواق المصرية خلال شهر مايو، وذلك بعدما تم القيام بتطبيق رسوم وقائية على مختلف واردات حديد التسليح، وخام الحديد (البليت) والتي له الدور الأكبر في التحكم بسعر الحديد.

اختلاف أسعار الحديد بين الشركات

كما تجدر الإشارة لكون سعر طن الحديد يختلف ما بين شركة إلى أخرى، ويرجع الاختلاف في أسعار الحديد بين الشركات المختلفة لاختلاف اسم الشركة المنتجة للحديد،واليوم من خلال موقع كلمة دوت أورج نقدم إليك أدق وأحدث أسعار الحديد الموجودة داخل مختلف الشركات والمصانع المصرية.

ويذكر أن أسعار الحديد قد تشهد اختلافًا بسيطًا عند مختلف تجار التجزئة في كل من القاهرة والمدن القريبة من مصانع الحديد، أما فيما يتعلق بالمحافظات البعيدة فنجد أن أسعار الحديد تختل كحد أقصى إلى ٢٠٠ جنيه للطن الواحد.

أسعار الحديد في الشركات والمصانع اليوم السبت

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي
شركة حديد عز عز 11890 12000 12150
شركة حديد عز الدخيلة 11890 12000 12150
شركة حديد المصريين المصريين 11780 11900 12050
شركة حديد بشاي بيشاي 11750 11850 12000
شركة حديد العتال العتال 11650 11750 11900
شركة حديد عطية عطية 11600 11700 11850
شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 11575 11700 11850
شركة حديد الجارحي الجارحي 11650 11750 11900
 شركة حديد المعادي المعادي 11600 11700 11850
شركة حديد السويس للصلب السويس 11600 11700 11850
مصنع سرحان للصلب سرحان 11550 11650 11800
مصنع قوطة للصلب قوطة 11550 11650 11800
شركة حديد الجيوشي الجيوشي 11600 11650 11800
شركة حديد المراكبي المراكبي 11600 11650 11800
شركة حديد العشري العشري 11600 11700 11850
شركة حديد الكوستيل الكوستيل 11500 11600 11750
شركة حديد عياد عياد 11550 11650 11800
شركة حديد الكومي الكومي 11450 11550 11700
شركة حديد حديدنا حديدنا 11450 11550 11700
شركة طنطا للصلب طنطا 11450 11550 11700
شركة حديد بيانكو بيانكو 11400 11500 11650
شركة حديد عنتر عنتر 11450 11550 11700

سوف يهمك:

عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.