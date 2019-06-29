استقرار أسعار الحديد اليوم السبت 29 يونيو 2019 في الشركات والمصانع المصرية

يذكر أن أسعار الحديد كانت قد شهدت في بداية تعاملات اليوم السبت الوافق 29 من شهر يونيو لعام 2019 ، حالة من الهدوء والاستقرار والثبات فيما يتعلق بأسعار الحديد الموجودة في الأسواق المصرية لدى جميع الشركات، والمصانع العاملة في مصر.

استقرار أسعار الحديد

كما يجب ذكر أن الشركات الخاصة بصناعة الحديد لم تقم برفع أسعار طن الحديد أو تخفيضها خلال الفترة الماضية ، وقد جاء ذلك منذ آخر زيادة في أسعار الحديد كانت قد شهدها الأسواق المصرية خلال شهر مايو، وذلك بعدما تم القيام بتطبيق رسوم وقائية على مختلف واردات حديد التسليح، وخام الحديد (البليت) والتي له الدور الأكبر في التحكم بسعر الحديد.

اختلاف أسعار الحديد بين الشركات

كما تجدر الإشارة لكون سعر طن الحديد يختلف ما بين شركة إلى أخرى، ويرجع الاختلاف في أسعار الحديد بين الشركات المختلفة لاختلاف اسم الشركة المنتجة للحديد،واليوم من خلال موقع كلمة دوت أورج نقدم إليك أدق وأحدث أسعار الحديد الموجودة داخل مختلف الشركات والمصانع المصرية.

ويذكر أن أسعار الحديد قد تشهد اختلافًا بسيطًا عند مختلف تجار التجزئة في كل من القاهرة والمدن القريبة من مصانع الحديد، أما فيما يتعلق بالمحافظات البعيدة فنجد أن أسعار الحديد تختل كحد أقصى إلى ٢٠٠ جنيه للطن الواحد.

أسعار الحديد في الشركات والمصانع اليوم السبت