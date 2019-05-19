استقرار أسعار الحديد حتى عيد الفطر…ننشر أسعار الحديد بالسوق المصري

استقرت أسعار الحديد في مايو الجاري، ولم تشهد تغيرا عن أسعار شهر أبريل المنقضي، وقد توقع رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية بالاتحاد العام للغرف، أحمد الزيني، أن تستمر حالة الاستقرار السعري للحديد في السوق حتى عيد الفطر المبارك، وأرجع ذلك لحالة الركود المعتادة في حركتي البيع والشراء في شهر رمضان، وأضاف الزيني، فى تصريحات صحفية، أن أسعار شهر مايو هي نفسها أسعار شهر أبريل، وتتراوح بها أسعار تسليم أرض المصنع من 11 ألفًا إلى 11600 جنيه للطن.

أسعار الحديد في السوق المصري

وقال الزيني في تصريحاته الصحفية، أن أسعار الحديد الأحد 19 مايو 2019، كانت كالتالي:

حديد المصريين 11 ألفًا و800 جنيه للطن

حديد عز 11 ألفًا و900 جنيه.

حديد العتال 11 ألفًا و850 جنيهًا.

حديد عطية 11 ألفًا و800 جنيه.

حديد بشاي 11 ألفًا و850 جنيهًا

حديد المراكبي 11 ألفًا و750 جنيهًا للطن

حديد سرحان 11 ألفًا و650 جنيهًا للطن

حديد المعادي 11 ألفا و550 جنيهًا للطن.

وكان وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، قد أصدر القرار رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات حديد التسليح، وذلك بفرض رسوم على البليت بنسب تتراوح من 15- 25% على الحديد المستورد، وذلك لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى تطبيق قرار فرض رسوم على الشحنات المستوردة بداية من شهر أبريل ولمدة 180 يومًا.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تخضع الواردات من صنف حديد التسليح المندرجة تحت البند الجمركي “7214، 7213″ من التعريفة الجمركية المنسقة لرسم تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يوما بنسبة 25% من القيمة.

ونصت المادة الثانية على أن تخضع الواردات من المنتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط ” بليت” والمندرجة تحت البند الجمركى “7207” من التعريفة الجمركية المنسقة لرسم تدابير وقائية مؤقتة ولمدة 180 يومًا.