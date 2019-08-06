استقرار أسعار الحديد في المصانع المصرية اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019

نقدم لك من خلال موقع كلمة دوت أورج لليوم الثلاثاء الموافق السادس من شهر أغسطس لعام 2019 ، تقرير مفصل فيما يتعلق بأدق وأحدث أسعار الحديد الموجودة في الشركات والمصانع المصرية ، وكانت أسعار الحديد ومختلف مواد البناء قد شهدت حالة من الاستقرار والهدوء خلال الآونة الأخيرة ، هذا بعد موجة من الاضطراب قد شهدتها أسعار مواد البناء سابقًا.
وهناك الكثير من العوامل التي لها تأثير كبير على سعر الحديد ومواد البناء في السوق الاقتصادي المصري ، ويأتي من بين تلك العوامل سعر صرف الدولار الأمريكي ، والذي له تأثير كبير في أسعار الحديد، فعند ارتفاع سعر الدولار يرتفع سعر الحديد والعكس صحيح ، ويأتي من ضمن العوامل المؤثرة على سعر الحديد أيضًا أن الحديد يخضع لقانون العرض والطلب، فعند زيادة الطلب على الحديد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار.
سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء في المصانع المصرية
- سعر طن شركة حديد عز:
أقل سعر 11.890جنيه ، وأعلى سعر 11900 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد بشاي:
أقل سعر 11830 جنيه ، وأعلى سعر 11850 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد العتال:
أقل سعر 11800 جنيه ، وأعلى سعر 11850 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد عطيه:
أقل سعر 11800 جنيه ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد سرحان:
أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد المراكبي:
أقل سعر 11740 جنيه ، وأعلى سعر 11750 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد المصريين:
أقل سعر 11800 جنيه ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد الكومي:
أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11600 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد المعادي:
أقل سعر 11500 جنيه ، وأعلى سعر 11550 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد العشري:
أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد الجيوشي:
أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد مصر ستيل:
أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد سرحان للصلب:
أقل سعر 11550 جنيه ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.
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