استقرار أسعار الحديد في المصانع المصرية اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019

نقدم لك من خلال موقع كلمة دوت أورج لليوم الثلاثاء الموافق السادس من شهر أغسطس لعام 2019 ، تقرير مفصل فيما يتعلق بأدق وأحدث أسعار الحديد الموجودة في الشركات والمصانع المصرية ، وكانت أسعار الحديد ومختلف مواد البناء قد شهدت حالة من الاستقرار والهدوء خلال الآونة الأخيرة ، هذا بعد موجة من الاضطراب قد شهدتها أسعار مواد البناء سابقًا.

وهناك الكثير من العوامل التي لها تأثير كبير على سعر الحديد ومواد البناء في السوق الاقتصادي المصري ، ويأتي من بين تلك العوامل سعر صرف الدولار الأمريكي ، والذي له تأثير كبير في أسعار الحديد، فعند ارتفاع سعر الدولار يرتفع سعر الحديد والعكس صحيح ، ويأتي من ضمن العوامل المؤثرة على سعر الحديد أيضًا أن الحديد يخضع لقانون العرض والطلب، فعند زيادة الطلب على الحديد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار.

سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء في المصانع المصرية