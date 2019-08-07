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استقرار أسعار الحديد في المصانع المصرية اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2019

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث

تشهد أسعار الحديد ومختلف مواد البناء حالة من الاستقرار والهدوء خلال الفترة الحالية ، ونحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تغطية يومية لمختلف الأسعار الموجودة في الأسواق المصرية ، ونعرض من خلال النقاط التالية أدق أسعار الحديد الموجودة في الشركات والمصانع الرسمية العاملة داخل جمهورية مصر العربية ، لليوم الأربعاء الموافق السابع من شهر أغسطس لعام 2019.

ومن الجدير بالذكر أن أسعار الحديد تتأثر وتتوقف على سعر خام البيليت الموجود في السوق الاقتصادي العالمي ، فعند ارتفاع خام البيليت ترتفع أسعار الحديد في الشركات والمصانع والعكس صحيح ، وكانت أسعار الحديد شهدت موجة من الارتفاع خلال شهر مايو المنصرم بسبب فرض رسوم على واردات الحديد في مصر.

سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 7  أغسطس

  • سعر طن الحديد في شركة حديد عز:
    أقل سعر 11.890جنيه مصري ، وأعلى سعر 11900 جنيه مصري.
  • سعر طن الحديد في شركة حديد بشاي:
    أقل سعر 11830 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11850 جنيه مصري.
  • سعر طن الحديد في شركة حديد العتال:
    أقل سعر 11800 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11850 جنيه مصري.
  • سعر طن الحديد في شركة حديد عطيه:
    أقل سعر 11800 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.
  • سعر طن الحديد في شركة حديد سرحان:
    أقل سعر 11600 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
  • سعر طن الحديد في شركة حديد المراكبي:
    أقل سعر 11740 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11750 جنيه مصري.
  • سعر طن الحديد في شركة حديد المصريين:
    أقل سعر 11800 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.
  • سعر طن الحديد في شركة حديد الكومي:
    أقل سعر 11600 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11600 جنيه مصري.
  • سعر طن الحديد في شركة حديد المعادي:
    أقل سعر 11500 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11550 جنيه مصري .
  • سعر طن الحديد في شركة حديد العشري:
    أقل سعر 11600 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
  • سعر طن الحديد في شركة حديد الجيوشي:
    أقل سعر 11600 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
  • سعر طن الحديد في شركة حديد مصر ستيل:
    أقل سعر 11600 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري .

سعر طن شركة حديد سرحان للصلب: أقل سعر 11550 جنيها، وأعلى سعر 11800 جنيه.

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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