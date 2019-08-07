استقرار أسعار الحديد في المصانع المصرية اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2019

تشهد أسعار الحديد ومختلف مواد البناء حالة من الاستقرار والهدوء خلال الفترة الحالية ، ونحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تغطية يومية لمختلف الأسعار الموجودة في الأسواق المصرية ، ونعرض من خلال النقاط التالية أدق أسعار الحديد الموجودة في الشركات والمصانع الرسمية العاملة داخل جمهورية مصر العربية ، لليوم الأربعاء الموافق السابع من شهر أغسطس لعام 2019.

ومن الجدير بالذكر أن أسعار الحديد تتأثر وتتوقف على سعر خام البيليت الموجود في السوق الاقتصادي العالمي ، فعند ارتفاع خام البيليت ترتفع أسعار الحديد في الشركات والمصانع والعكس صحيح ، وكانت أسعار الحديد شهدت موجة من الارتفاع خلال شهر مايو المنصرم بسبب فرض رسوم على واردات الحديد في مصر.

سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 7 أغسطس

سعر طن الحديد في شركة حديد عز:

أقل سعر 11.890جنيه مصري ، وأعلى سعر 11900 جنيه مصري.

أقل سعر 11.890جنيه مصري ، وأعلى سعر 11900 جنيه مصري. سعر طن الحديد في شركة حديد بشاي:

أقل سعر 11830 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11850 جنيه مصري.

أقل سعر 11830 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11850 جنيه مصري. سعر طن الحديد في شركة حديد العتال:

أقل سعر 11800 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11850 جنيه مصري.

أقل سعر 11800 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11850 جنيه مصري. سعر طن الحديد في شركة حديد عطيه:

أقل سعر 11800 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.

أقل سعر 11800 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري. سعر طن الحديد في شركة حديد سرحان:

أقل سعر 11600 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.

أقل سعر 11600 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري. سعر طن الحديد في شركة حديد المراكبي:

أقل سعر 11740 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11750 جنيه مصري.

أقل سعر 11740 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11750 جنيه مصري. سعر طن الحديد في شركة حديد المصريين:

أقل سعر 11800 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.

أقل سعر 11800 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري. سعر طن الحديد في شركة حديد الكومي:

أقل سعر 11600 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11600 جنيه مصري.

أقل سعر 11600 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11600 جنيه مصري. سعر طن الحديد في شركة حديد المعادي:

أقل سعر 11500 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11550 جنيه مصري .

أقل سعر 11500 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11550 جنيه مصري . سعر طن الحديد في شركة حديد العشري:

أقل سعر 11600 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.

أقل سعر 11600 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري. سعر طن الحديد في شركة حديد الجيوشي:

أقل سعر 11600 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.

أقل سعر 11600 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري. سعر طن الحديد في شركة حديد مصر ستيل:

أقل سعر 11600 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري .

سعر طن شركة حديد سرحان للصلب: أقل سعر 11550 جنيها، وأعلى سعر 11800 جنيه.