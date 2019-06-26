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استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 26 – 6 – 2019 في الشركات والمصانع المصرية

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 26 – 6 – 2019 في الشركات والمصانع المصرية
سعر الحديد والأسمنت

يتابع الكثير من المصريين أسعار الحديد والأسمنت بشكل يومي في الأسواق المصرية من مصانع وشركات مختلفة، ومن خلال موقع كلمة دوت أورج نتابع معكم أدق أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية، لليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2019.

أسعار الحديد والأسمنت

ومن الجدير بالذكر أن أسعار مواد البناء والتي تتمثل أهمها في مواد الحديد والأسمنت كانت قد شهدت حالة من الاستقرار، وذلك على مستوى الشركات والمصانع المصرية المختلفة،  وقد جاءت حالة الاستقرار تلك بشكل عام بعدما استقرت أسعار نقل مشتقات النفط والكهرباء إلى المصانع العاملة في مصر.

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 26 يونيو 2019

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي
شركة حديد عز عز 11890 12000 12150
شركة حديد عز الدخيلة 11890 12000 12150
شركة حديد المصريين المصريين 11780 11900 12050
شركة حديد بشاي بيشاي 11750 11850 12000
شركة حديد العتال العتال 11650 11750 11900
شركة حديد عطية عطية 11600 11700 11850
شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 11575 11700 11850
شركة حديد الجارحي الجارحي 11650 11750 11900
 شركة حديد المعادي المعادي 11600 11700 11850
شركة حديد السويس للصلب السويس 11600 11700 11850
مصنع سرحان للصلب سرحان 11550 11650 11800
مصنع قوطة للصلب قوطة 11550 11650 11800
شركة حديد الجيوشي الجيوشي 11600 11650 11800
شركة حديد المراكبي المراكبي 11600 11650 11800
شركة حديد العشري العشري 11600 11700 11850
شركة حديد الكوستيل الكوستيل 11500 11600 11750
شركة حديد عياد عياد 11550 11650 11800
شركة حديد الكومي الكومي 11450 11550 11700
شركة حديد حديدنا حديدنا 11450 11550 11700
شركة طنطا للصلب طنطا 11450 11550 11700
شركة حديد بيانكو بيانكو 11400 11500 11650
شركة حديد عنتر عنتر 11450 11550 11700

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء

الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس سعر الأسمنت أول أمس
العربية للأسمنت المسلح 850 848 843
الشركة العربية للأسمنت النصر 820 815 815
الشركة العربية للأسمنت العسكري بني سويف 805 808 808
أسمنت أسيوط المهندس 810 810 810
صناعات مواد البناء التعمير 810 810 810
أسمنت أسك المنيا أسيك 835 835 835
أسمنت أسيك المنيا حورس 835 835 833
أسمنت النهضة الصخرة 793 793 793
أسمنت وادي النيل المصري 810 810 810
أسمنت وادي النيل وادي النيل 805 805 805
لافارج للأسمنت المخصوص 805 805 805
أسمنت ميدكو أسوان أسوان 793 793 793
أسمنت العريش العسكري 808 810 810
أسمنت سيناء سيناء 798 800 793
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 810 810 810
السويس للأسمنت السويس 815 803 800
أسمنت بورتلاند طرة طرة 820 815 810
أسمنت حلوان حلوان 820 815 810
أسمنت شورى شورى 810 810 810
مصر بني سويف مصر بني سويف 820 820 820
أسمنت السويدي السويدي 853 848 843
أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 798 800 800
مصر للأسمنت قنا المسلة 793 793 793

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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