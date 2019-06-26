استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 26 – 6 – 2019 في الشركات والمصانع المصرية

يتابع الكثير من المصريين أسعار الحديد والأسمنت بشكل يومي في الأسواق المصرية من مصانع وشركات مختلفة، ومن خلال موقع كلمة دوت أورج نتابع معكم أدق أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية، لليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2019.

أسعار الحديد والأسمنت

ومن الجدير بالذكر أن أسعار مواد البناء والتي تتمثل أهمها في مواد الحديد والأسمنت كانت قد شهدت حالة من الاستقرار، وذلك على مستوى الشركات والمصانع المصرية المختلفة، وقد جاءت حالة الاستقرار تلك بشكل عام بعدما استقرت أسعار نقل مشتقات النفط والكهرباء إلى المصانع العاملة في مصر.

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 26 يونيو 2019

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي شركة حديد عز عز 11890 12000 12150 شركة حديد عز الدخيلة 11890 12000 12150 شركة حديد المصريين المصريين 11780 11900 12050 شركة حديد بشاي بيشاي 11750 11850 12000 شركة حديد العتال العتال 11650 11750 11900 شركة حديد عطية عطية 11600 11700 11850 شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 11575 11700 11850 شركة حديد الجارحي الجارحي 11650 11750 11900 شركة حديد المعادي المعادي 11600 11700 11850 شركة حديد السويس للصلب السويس 11600 11700 11850 مصنع سرحان للصلب سرحان 11550 11650 11800 مصنع قوطة للصلب قوطة 11550 11650 11800 شركة حديد الجيوشي الجيوشي 11600 11650 11800 شركة حديد المراكبي المراكبي 11600 11650 11800 شركة حديد العشري العشري 11600 11700 11850 شركة حديد الكوستيل الكوستيل 11500 11600 11750 شركة حديد عياد عياد 11550 11650 11800 شركة حديد الكومي الكومي 11450 11550 11700 شركة حديد حديدنا حديدنا 11450 11550 11700 شركة طنطا للصلب طنطا 11450 11550 11700 شركة حديد بيانكو بيانكو 11400 11500 11650 شركة حديد عنتر عنتر 11450 11550 11700

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء