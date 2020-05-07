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استقرار أسعار الدولار بالبنوك اليوم الخميس 7/5/2020 ويسجل أقل سعر في بنكي مصر والأهلي

بواسطة آية أحمد

شهدت أسعار العملة الأمريكية اليوم الخميس استقرار واضح أمام سعر الجنية المصري، وذلك من خلال رصد سعر الدولار في البنوك خلال التعاملات صباح اليوم الخميس 7/5/2020، حيث بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك المصريه 15.70جنيه سعر الشراء، 15.80 جنيه سعر البيع، وقد سجل أقل سعر لصرف الدولار اليوم في كلاً من بنك الاهلي المصري وبنك مصر، حيث يبلغ سعر الشراء 15.68 جنيه ، وسجل سعر البيع 15.78جنيه، ووفقاً لما أعلن البنك المركزي أن متوسط سعر الدولار اليوم بلغ  15.79 جنية .

ويعود تماسك الجنية المصري أمام الدولار الأمريكي إلى توفير البنوك المصرية العملة الصعبة للمستثمرين على مدار الشهرين الماضيين، وذلك على الرغم من الظروف الأقتصادية الصعبة التي تمر بيع جميع بلدان العالم في زياده انتشار فيروس كورونا، حيث أن تداعيات الوقاية من الفيروس أثرت بالسلب على النشاط الاقتصادي على مستوى العالم.

سعر الدولار اليوم

‏ونواصل اليوم من خلال موقعنا تقديم خدمة متابعة أسعار الدولار والعملات الأجنبية في مصر، وسوف نقوم بنشر جميع أسعار الدولار في أغلب البنوك المصرية والبنوك العامله في مصر بالتفصيل، وذلك من خلال الجدول المدرج بالأسفل والذي سوف يتم توضيح بيان بسعر و البيع والشراء للدولار، حسب ما أعلن عنه كل بنك، وفقاً لأخر تحديث شهدته أسعار العملة الأمريكية اليوم في التعاملات المصرفية عن سعر الدولار في مصر.

أسعار الدولار بالبنوك اليوم الخميس 7/5/2020:

بنك مصر إيران للتنمية يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15,72 جم
البنك الأهلي المصري يقدم أقل سعر لبيع الدولار 15,63 جم
البنك شراء   بيع   آخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري 15,6907 جم 15,8181 جم منذ 10 ساعات
البنك العربي الافريقي الدولي 15,7 جم 15,8 جم منذ شهر
مصرف أبو ظبي الاسلامي 15,7 جم 15,8 جم منذ إسبوع
بنك مصر 15,68 جم 15,78 جم منذ شهر
كريدي أجريكول 15,7 جم 15,8 جم منذ شهر
البنك التجارى الدولي CIB 15,7 جم 15,8 جم منذ شهر
المصرف المتحد 15,7 جم 15,8 جم منذ شهر
البنك الأهلي المصري 15,53 جم 15,63 جم منذ شهرين
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 15,7 جم 15,8 جم منذ إسبوع
بنك مصر إيران للتنمية 15,72 جم 15,82 جم منذ 10 ساعات
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 15,7 جم 15,8 جم منذ شهر
البنك الأهلى اليونانى بمصر 15,7 جم 15,8 جم منذ شهر
البنك المصري الخليجي 15,7 جم 15,8 جم منذ إسبوع
بنك عودة 15,7 جم 15,8 جم منذ شهر
آية أحمد
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