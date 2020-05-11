استقرار أسعار الدولار في البنوك اليوم وبنك مصر والأهلي الأقل سعرًا

بعد حالة من التراجع لسعر الدولار في مختلف أنحاء العالم تأثرًا بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي تصدرتها الولايات المتحدة الأميركية تأثرًا بأزمة انتشار فيروس كورونا المتحول “كوفيد 19” وهو الأمر الذي أثر بالسلب على مختلف نواحي الاقتصاد العالمي من جهة والمحلى من جهة أخرى وأدى أيضا إلى اهتزاز حركة وإقبال المستثمرين على الدولار مما كان له تأثير أيضا على سعر الصرف محليًا وعالميًا.

وشهدت أسعار الدولار استقرارًا ملحوظًا خلال اليوم في البنوك وجاء بنك كريدي أجريكول الأعلى سعرًا مسكلًا 15.70 للشراء، و 15.80 للبيع، بينما جاء البنك الأهلي المصري وبنك مصر الأقل سعرًا مسجلين نحو 15.68 للشراء، و 15.78 للبيع .

أسعار الدولار في باقي البنوك اليوم:

البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك البركة وإيران للتنمية و البنك المصري الخليجي وبنك مصر إيران للتنمية وقناة السويس وعودى والشرق والمتحد سجلو نحو 15.70 للشراء و 15.80 للبيع.

بينما سجل البنك المركزي المصري نحو 15.69 للشراء، و 15.82 للبيع، وسجل بنك الأسكندرية نحو 15.69 للشراء، و 15.79 للبيع.

اقتصاديون يتوقعون استقرار سعر الدولار خلال الشهر الجاري:

فيما أرجع عدد من المحللون الاقتصاديون حالة سعر الصرف الى الحالة العامة مؤكدين أن مرحلة الاستقرار ستدوم على الأقل خلال الشهر الجاري وذلك لاستقرار وضع الفيروس أيضًا على الصعيد المحلى والعالمي ومن ثم استقرار حالة الاقتصاد بشكل عام مؤكدين أنه فور الخروج من عنق الزجاجة المرتبطة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أغلب الدول ستعود الحركة الاقتصادية من جديد وتعاود الأسعار تحركها سلبًا أو ايجابًا.