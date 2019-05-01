استقرار تام | سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-5-2019 في البنوك المصرية أمام الجنية المصري

شهد سعر الدولار في البنوك أمام الجنية المصري استقرار في كافة البنوك تزامناً مع العطلة الرسمية لعيد العمال وفق ما أقرته القوة العاملة بأن الأربعاء عطلة رسمية بأجر للقطاع الخاص، واستقرت كافة أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنية خاصةً وأن العملات أصبح العامل الرئيسي لتحركها حجم الإقبال على الورقة الخضراء في البنوك المصرية، يأتي ذلك بعد قرار التعويم الجنية المصري الذي استطاع القضاء بشكل كبير على السوق السوداء.

سعر الدولار في البنوك أمام الجنية المصري

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني أقل سعر للبيع بقيمة 17.20 جنية، فيما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء بقيمة 17.15 جنية، واستقر سعر صرف الدولار في بنك مصر لليوم السابع على التوالي عند 17.12 جنية للشراء مقابل 17.22 للبيع.

البنك سعر صرف الدولار شراء سعر صرف الدولار بيع بنك مصر 17.12 17.22 البنك الأهلي المصري 17.12 17.22 بنك الإسكندرية 17.12 17.22 البنك التجاري الدولي 17.10 17.20 بنك عودة 17.12 17.22 كريدي أجريكول 17.13 17.23 المصرف المتحد 17.13 17.23 البنك المركزي المصري 17.11 17.24

تُحدث أسعار الدولار المذكورة في الجدول السابق على مدار اليوم حالة وجود أي تحركات في الورقة الخضراء، فيما استقر سعر صرف الدولار في بنك المشرق 17.13 للشراء مقابل 17.23 جنية.

الدولار في مصر

تعرض سعر الدولار في مصر منذ تعويم العملة المصرية لتغييرات أثرت بشكل كبير على أغلب أسعار السلع في مصر، الجدير بالذكر أن الدولار في مصر قبل التعويم كان مُستقر في البنوك بقيمة 8.88 جنية للشراء، ومع ارتفاع أسعار الدولار في السوداء قرر البنك المركزي بتعويم الجنية للقضاء على أسواق السوق السوداء، وتعرض تجار السوداء بعد التعويم لخسارات فادحة، خاصةً وأن الدولار في البنوك أصبح متقارب جداً لسعر صرف الدولار في البنوك.

← إقرأ أيضاً: