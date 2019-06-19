استقرار في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 يونيو.. عيار 21 يُسجل سعر 631 جنيهاً للجرام

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 يونيو في مصر في التعاملات الصباحية استقراراً نسبياً ولم تتغير الأسعار كثيراً عن يوم أمس، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة وتداول والأوسع انتشاراً في الأسواق المصرية سعر 631 جنيه للجرام، فيما وصل عيار 24 إلى سعر 720جنيهاً للجرام مقابل 722جنيهاً يوم أمس، وأسعار الذهب تشهد في الأيام الماضية تأرجحاً كبيراً ما بين الهبوط تارة والصعود تارة أخرى، ونتعرف سوياً من خلال هذا التقرير على سعر الذهب اليوم في الأسواق المصرية ومحال الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

تتأثر أسعار المعدن الأصفر كثيراً بسعر الأوقية عالمياً والذي كان في ارتفاع مستمر خلال الأسابيع القليلة الماضية وبلغ أقصى ارتفاع له في خلال 14 شهراً، ولكن في هذه الآونة أستقر السعر نسبياً بين 1341 إلى 1343 دولار للأوقية، ومن المؤثرات في سعر المعدن النفيس أيضاً سعر الدولار في مقابل الجنيه المصري في البنوك والمصارف والصرافات، حيث أن لسعر الدولار تأثير كبير ليس في سعر الذهب فقط ولكن في كثير من المنتجات الأخرى.

سجل سعر الذهب اليوم في مصر هدوء نسبي، وسجل سعر أوقية الذهب عالمياً اليوم سعر 1341 دولار بانخفاض طفيف عن يوم أمس، وجاءت أسعار الذهب فى مصر بالتفصيل كالتالي: