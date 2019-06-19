استقرار في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 يونيو.. عيار 21 يُسجل سعر 631 جنيهاً للجرام

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 يونيو في مصر في التعاملات الصباحية استقراراً نسبياً ولم تتغير الأسعار كثيراً عن يوم أمس، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة وتداول والأوسع انتشاراً في الأسواق المصرية سعر 631 جنيه للجرام، فيما وصل عيار 24 إلى سعر 720جنيهاً للجرام مقابل 722جنيهاً يوم أمس، وأسعار الذهب تشهد في الأيام الماضية تأرجحاً كبيراً ما بين الهبوط تارة والصعود تارة أخرى، ونتعرف سوياً من خلال هذا التقرير على سعر الذهب اليوم في الأسواق المصرية ومحال الصاغة.
أسعار الذهب اليوم
تتأثر أسعار المعدن الأصفر كثيراً بسعر الأوقية عالمياً والذي كان في ارتفاع مستمر خلال الأسابيع القليلة الماضية وبلغ أقصى ارتفاع له في خلال 14 شهراً، ولكن في هذه الآونة أستقر السعر نسبياً بين 1341 إلى 1343 دولار للأوقية، ومن المؤثرات في سعر المعدن النفيس أيضاً سعر الدولار في مقابل الجنيه المصري في البنوك والمصارف والصرافات، حيث أن لسعر الدولار تأثير كبير ليس في سعر الذهب فقط ولكن في كثير من المنتجات الأخرى.
سجل سعر الذهب اليوم في مصر هدوء نسبي، وسجل سعر أوقية الذهب عالمياً اليوم سعر 1341 دولار بانخفاض طفيف عن يوم أمس، وجاءت أسعار الذهب فى مصر بالتفصيل كالتالي:
|العيار
|السعر بالجنية
|عيار 24
|720
|عيار 22
|663.09
|عيار 21
|631
|عيار 18
|542.53
|أوقية الذهب
|22,497 جنيه
|كيلو الذهب
|723,581 جنيه
وجاءت أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة المصرية كالتالي سجل عيار 24 متوسط سعر ما بين 720 إلى 722 جنيه للجرام، وبلغ عيار 21 متوسط سعر ما بين 630 إلى 632 جنيه، وسجل سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة إلى سعر 5,040 إلى 5,056 جنيه، وإليكم تفاصيل سعر الذهب فى محلات الصاغة في مصر والتي جاءت كالتالي:
|العيار
|السعر بالجنية
|عيار 24
|720 إلى 722
|عيار 22
|660 إلى 662
|عيار 21
|630 إلى 632
|عيار 18
|540 إلى 542
|الاونصة
|22,392 إلى 22,463
|الجنيه الذهب
|5,040 إلى 5,056
وهذه الأسعار قد تشهد أختلافاً طفيفاً من محل صاغة لآخر بفرق بسيط لايتجاوز الخمسون قرش أو جنيه واحد على الأقل، سعر الذهب دائماً محط اهتمام المقبلين على الزواج لأنه من العادات المصرية أن يقدم الذهب كهدية للعرس في هذه المناسبة، كما يهتم المستثمرون بسعر المعدن الأصفر حيث يعتبره البعض الملاذ الآمن في ظل التوترات التجارية وخاصة بين الولايات المتحدة والصين.
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