استقرار ملحوظ | سعر الذهب اليوم الأحد 28-4-2019 في مصر

بعد ارتفاع سعر الذهب في مصر الجمعة بنحو جنيهان للجرام الواحد، واستمر ارتفاع أسعار الذهب يوم السبت أيضاً بنحو 3 جنيهات للجرام الواحد، فقد سجل عيار 21 مساء أمس السبت بنحو 615 جنية، سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم استقرار ملحوظ مع بداية التعاملات الصباحية ليوم الأحد، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 615 جنية تزامناً مع استقرار سعر أوقية الذهب التي استقرت عند 1286 دولار مقارنة بسعر الأوقية أمس.

سعر الذهب اليوم الأحد

الجدير بالذكر أن سعر أوقية الذهب على مدار الجمعة والسبت قد ارتفعت بنسبة 0.81% من 1278 إلي 1286 دولار، واستقرت اليوم الأحد مع بداية تعاملات اليوم، وقد سجل الجنية الذهب والذي يزن 8 جرام بنحو 4920 جنية، وإليكم جدول أسعار الذهب اليوم الأحد كاملاً:

العيار السعر بالجنية المصري عيار 24 702.25 عيار 21 615 عيار 18 527.25 الجنية الذهب(يزن 8 جرام) 4920

علماً بأن أسعار الذهب في الجدول السابق قد تشهد اختلاف بسيط من محل صائع لأخر وفق قيمة المصنعية، ومع انخفاض سعر الدولار خلال الأيام القليلة الماضية ارتفعت أسعار الذهب في مصر، واستقرت أوقية الذهب عند 1286 دولار.

سعر الذهب في مصر مُحدث باستمرار

ونتابع معكم أسعار الذهب في مصر على مدار اليوم في حالة وجود تغييرات سواء كانت ارتفاع في قيمة المعدن النفيس أو انخفاضها نرصدها لكم على الفور، الجدير بالذكر أن سعر المعدن الأصفر شهد تغييرات كثيرة منذ تعويم العملة المصرية أمام العملات الأخري.

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