استقرار وارتفاع.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 30 يناير 2020 

يهتم الملايين في مصر بأسعار العملات مقابل الجنيه، وبخاصة الدولار الأمريكي، نظرا لما يمثله من تأثير كبير على حركة البيع والشراء داخل الأسواق المحلية وكذلك (التصدير والاستيراد).

وفي إطار سياستنا في موقع “كلمة”، لمد قرائنا بكل ما قد يحتاجون إليه، ننشر لكم أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، اليوم الخميس الموافق 30 يناير 2020، في ختام تعاملات الأسبوع.

وسجل سعر الدولار حالة من الاستقرار في التعاملات المسائية، اليوم الخميس، بمعظم البنوك المصرية، فيما حقق ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه في 3 بنوك، مقارنة بتعاملات، مساء أمس الأربعاء.

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في هذه البنوك

شهدت العملة الأمريكية حالة من الاستقرار في البنك الأهلي المصري، وبنوك مصر، والقاهرة وكريدي أجريكول، عند 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع، فيما استقر عند سعر 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع ببنكي التجاري الدولي والعربي الأفريقي.

وثبت سعر صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، وحافظ على معدله في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.76 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في هذه البنوك

في السياق ذاته، ارتفع سعر صرف الدولار بمعدل 0.01 جنيه (قرش واحد) في بنك البركة، ليصل إلى 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع، وبنفس المعدل سجل الدولار 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية. وارتفع سعر صرف الدولار بمعدل قرش واحد كذلك، في بنك التعمير والإسكان، ليثبت عند 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

بنك البركة يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16,06 جم

البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع الدولار 15,84 جم