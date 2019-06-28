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استمرار استقرار أسعار الحديد اليوم الجمعة 28 – 6 – 2019 في مختلف المصانع والشركات بمصر

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
استمرار استقرار أسعار الحديد اليوم الجمعة 28 – 6 – 2019 في مختلف المصانع والشركات بمصر
سعر الحديد

يذكر أن أسعار الحديد داخل جمهورية مصر العربية تتأثر بشكل كبير وواضح بمختلف أسعار المواد الخام الموجودة في السوق العالمي ، وواحد من أكثر العوامل أهمية وتأثيرًا في سعر خام الحديد هو سعر البليت الموجود في السوق العالمي، فيعتبر سعر البليت هو المحرك الرئيسي والأكثر قوة وتأثيرًا على أسعار الحديد في السوق العالمي والمحلي.

كما يذكر أنه من الصعب أن يتم التنبؤ باتجاهات سعر خام البيلت الذي على أساسه يرتفع أو ينخفض سعر الحديد سواء داخل مصر أو في السوق العالمي، ولا يعتبر البيلت هو العامل الوحيد المؤثر في أسعار الحديد، ولكن سعر صرف الدولار هو واحد من العناصر التي لها أثر بالغ في أسعار الحديد على السوق العالمية ، والسوق المصرية بشكل خاص، فبشكل طبيعي عند ارتفاع أسعار الدولار يرتفع سعر خام الحديد، والعكس صحيح أيضًا فبانخفاض الدولار ينخفض سعر خام الحديد.

والعامل الثالث الذي له تأثير ليس بقليل على سوق الحديد سواء المصري أو العالمي، هو أن الحديد مثله كمثل أي سلعة أخرى تخضع لقانون العرض والطلب، حيث أن الزيادة على خام الحديد في الأسواق للعديد من الأسباب المختلفة، والتي منها إقامة مشروعات كبيرة، يؤدي إلى ارتفاع أسعار الحديد، أي علاقة طردية بين ارتفاع سعر الحديد في الأسواق، وزيادة الطلب عليه.

أسعار الحديد في الشركات والمصانع اليوم

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي
شركة حديد عز عز 11890 12000 12150
شركة حديد عز الدخيلة 11890 12000 12150
شركة حديد المصريين المصريين 11780 11900 12050
شركة حديد بشاي بيشاي 11750 11850 12000
شركة حديد العتال العتال 11650 11750 11900
شركة حديد عطية عطية 11600 11700 11850
شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 11575 11700 11850
شركة حديد الجارحي الجارحي 11650 11750 11900
 شركة حديد المعادي المعادي 11600 11700 11850
شركة حديد السويس للصلب السويس 11600 11700 11850
مصنع سرحان للصلب سرحان 11550 11650 11800
مصنع قوطة للصلب قوطة 11550 11650 11800
شركة حديد الجيوشي الجيوشي 11600 11650 11800
شركة حديد المراكبي المراكبي 11600 11650 11800
شركة حديد العشري العشري 11600 11700 11850
شركة حديد الكوستيل الكوستيل 11500 11600 11750
شركة حديد عياد عياد 11550 11650 11800
شركة حديد الكومي الكومي 11450 11550 11700
شركة حديد حديدنا حديدنا 11450 11550 11700
شركة طنطا للصلب طنطا 11450 11550 11700
شركة حديد بيانكو بيانكو 11400 11500 11650
شركة حديد عنتر عنتر 11450 11550 11700

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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