استمرار استقرار أسعار الحديد اليوم الجمعة 28 – 6 – 2019 في مختلف المصانع والشركات بمصر

يذكر أن أسعار الحديد داخل جمهورية مصر العربية تتأثر بشكل كبير وواضح بمختلف أسعار المواد الخام الموجودة في السوق العالمي ، وواحد من أكثر العوامل أهمية وتأثيرًا في سعر خام الحديد هو سعر البليت الموجود في السوق العالمي، فيعتبر سعر البليت هو المحرك الرئيسي والأكثر قوة وتأثيرًا على أسعار الحديد في السوق العالمي والمحلي.

كما يذكر أنه من الصعب أن يتم التنبؤ باتجاهات سعر خام البيلت الذي على أساسه يرتفع أو ينخفض سعر الحديد سواء داخل مصر أو في السوق العالمي، ولا يعتبر البيلت هو العامل الوحيد المؤثر في أسعار الحديد، ولكن سعر صرف الدولار هو واحد من العناصر التي لها أثر بالغ في أسعار الحديد على السوق العالمية ، والسوق المصرية بشكل خاص، فبشكل طبيعي عند ارتفاع أسعار الدولار يرتفع سعر خام الحديد، والعكس صحيح أيضًا فبانخفاض الدولار ينخفض سعر خام الحديد.

والعامل الثالث الذي له تأثير ليس بقليل على سوق الحديد سواء المصري أو العالمي، هو أن الحديد مثله كمثل أي سلعة أخرى تخضع لقانون العرض والطلب، حيث أن الزيادة على خام الحديد في الأسواق للعديد من الأسباب المختلفة، والتي منها إقامة مشروعات كبيرة، يؤدي إلى ارتفاع أسعار الحديد، أي علاقة طردية بين ارتفاع سعر الحديد في الأسواق، وزيادة الطلب عليه.

أسعار الحديد في الشركات والمصانع اليوم