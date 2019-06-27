استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الخميس 27 – 6 – 2019 بعد تراجعه أمس 10 جنيهات

تستمر أسعار الذهب في الانخفاض اليوم الخميس الموافق 27 من شهر يونيو 2019، وذلك بعدما قد شهدت أسعار الذهب حالة كبيرة من التراجع في تعاملات يوم أمس الأربعاء، فيذكر أن أسعار الذهب كانت قد فقدت ما يقرب من 10 جنيهات من قيمة الذهب للجرام الواحد، ونجد أن حالة تراجع أسعار الذهب تستمر حتى اليوم أيضًا، ففي تعاملات اليوم الخميس انخفض الذهب جنيهان للجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم الخميس

كما قد صراح السيد الأستاذ نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، قائلًا بأن سعر جرام الذهب عيار 21 قد تراجع وانخفض سعره اليوم الخميس الموافق 27 يوليو 2019 إلى سعر 648 جنيه مصري خلال تعاملات اليوم، ويأتي ذلك بعدما كان الذهب من عيار 21 جرام كان قد سجل 650 جنيه مصري يوم أمس الأربعاء.

ومن الجدير بالذكر أن أننا نجد أيضًا أن جرام الذهب من عيار 18 قد انخفض خلال تعاملات الأسواق اليوم إلى 555.5 جنيه مصري، في حين نجد أن سعر الجرام من عيار 24 كان قد انخفض سعره خلال تعاملات اليوم إلى 740 جنيه مصري، أنا قيما يتعلق عن سعر الجنيه الذهب داخل الأسواق المصرية نجد أنه قد انخفض إلى 5260 جنيه مصري.

تراجع أسعار الذهب عالميًا

كما تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب، كانت قد تراجعت اليوم الخميس السابع والعشرين من شهر يونيو، في الأسواق العالمية، وقد جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في خلال أسبوع، في حين أن المستثمرون ينتظرون آخر المستجدات الخاصة بتطورات التجارة بين كل من جمهورية الصين، والولايات المتحدة الأمريكية.

كما يذكر أن بالنسبة لأسعار الأوقية الذهبية فنجد أنها قد انخضت في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ، أي قد وصل سعرها إلى 1402.09 دولار للأوقية، وقد جاء ذلك بعد أن فقدت ما يزيد عن 1% خلال الجلسة السابقة، ونوضح أسعار الذهب في الأسواق تبعًا للجدول التالي: