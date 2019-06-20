استمرار انخفاض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة

يذكر أن الدولار الأمريكي قد سجل استقرارًا في سعره مقابل الجنيه المصري، في بعض البنوك الحكومية والخاصة، الموجودة داخل مصر، بينما قد انخفض سعره في البعض الآخر، وذلك في بداية تعاملاته اليوم الخميس الموافق 20- 6- 2019.

انخفاض سعر الدولار الأمريكي

ومن الجدير بالذكر أن سعر الدولار الأمريكي قد شهد انخفاضًا خلال خلال الستة أشهر الماضية بقيمة 126 قرشاً، أمام الجنيه المصري، ليكسر بذلك الدولار حاجز 17 جنيه، ويصل سعر الدولار اليوم إلى 16.74 جنيه، ويأتي ذلك ضمن موجة من انخفاض أسعار العملات الأجنبية في مصر.

كما يذكر أنه من المتوقع أن يستمر انخفاض الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وذلك خلال الثلاثة أشهر القادمة، حتى يصل إلى 16.50 جنيه على أقصى تقدير، بينما قد أوضحت توقعات من خبراء اقتصاد آخرين بأنه من المحتمل أن يرتفع سعر الدولار في مصر خلال الربع الأخير من العام الحالي 2019.

كما تجدر الإشارة إلى أن الكثير من المصريين يرغبون دائمًا في الإطلاع على أسعار العملات الأجنية ، وآخر وأدق الأسعار الموجودة داخل البنوك الحكومية والخاصة.

أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة:

ويذكر أنه بالنسبة إلى أسعار الدولار اليوم الخميس الموافق 20 يونيو 2019، فقد قدم بنك أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة قد وصلت إلى 16.74 جنيه، بينما قد سجل سعر الدولار الأمريكي أقل سعر بيع له مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية بقيمة قد وصلت إلى 16.77 جنيه.

سعرالدولار اليوم في البنك المركزي المصري.

16.68 للشراء.

16.79 للبيع.

16.68 للشراء. 16.79 للبيع. سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

16.74 للشراء.

16.84 للبيع.

16.74 للشراء. 16.84 للبيع. سعرالدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

16.71 للشراء.

16.81 للبيع.

16.71 للشراء. 16.81 للبيع. سعر الدولار اليوم في بنك مصر

16.71 للشراء.

16.81 للبيع.

16.71 للشراء. 16.81 للبيع. سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

16.67 للشراء.

16.77 للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء

أما فيما يتعلق بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، فنجد أنه اليوم الخميس الموافق 20 من شهر يونيو 2019، قد استقر على نفس منوال ومعدلات البيع والشراء الموجودة داخل كافة البنوك الحكومية، والخاصة بمصر، فعلى الأغلب لن يتعدى اختلاف سعر الدولار في السوق السوداء 10 قروش تقريباً.