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اسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر وسعر حديد عز “مُحدث يوميا”

كتب عبد الله وصيفي آخر تحديث

نتابع معكم كل جديد وحصري حول اسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر من جميع الشركات المصرية المشهورة بصناعتها لمواد البناء، حيث يبحث العديد من المهتمين بمواد البناء عن سعر طن الاسمنت اليوم وايضا اسعار حديد عز اليوم، وفي هذه المقالة نعرض عليكم بعض الجداول التوضيحية عن اسعار الاسمنت اليوم فى مصر وأيضا الحديد، ويتم تحديث الاسعار بشكل يومي لتوفير أعلى درجة من الشفافية والمصداقية.

شغل العديد من المواطنين ارتفاع أسعار الاسمنت في العديد من الدول، حيث أن سعر طن الاسمنت في ارتفاع مستمر وهذا نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج بعد زيادة أسعار المحروقات من الفحم والبترول والغاز الطبيعي وغيرها، وأحد أسباب الارتفاع في سعره ايضا هو قلة المعروض في السوق المصري، فقد وصل سعر طن الاسمنت اليوم إلي أعلى قيمة له بعد توقف مصانع العريش عن العمل والانتاج، لكن عاد السعر إلي الاستقرار بعد افتتاح مصنع جديد في بني سويف.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم في السوق المصري

حاليا تقبع اسعار الحديد في منطقة الاستقرار، وذلك بعد آخر انخفاض بقيمة 300 جنيه مصري في كل المصانع، وهذا نتيجة هبوط سعر البليت عالميا، وعلى الجانب الآخر فإن سعر طن الاسمنت يشهد ارتفاعا تدريجيا في سعره، وهذا نتيجة زياد تكلفة الإنتاج ونقص المعروض بالسوق.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر وسعر حديد عز "مُحدث يوميا"
اسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر وسعر حديد عز “مُحدث يوميا”

اسعار الحديد اليوم السبت

حاليا يشعد اليوق المصري استقرارا ملحوظا في سعر الحديد وهذا مع استقرار اسعار البليت علي مستوي العالم وحاليا في توقعات سعر الحديد يتوقع أن يهبط اسعار الحديد في الفترات القادمة وهذا مع فتح باب الاستيراد

المصنعاسم المنتجالسعر بالجنيه المصري
المصريينالمصريين11600
بشايبشاي11600
عزعز الدخيلة
سعر الحديد عز اليوم 11600
الجارحيالجارحي10150
الكوميالكومي11430
المراكبيالمراكبي11550
العشريالعشري11500
الجيوشيالجيوشي11500
مصر ستيلمصر ستيل11500

اسعار الاسمنت اليوم

المصنعاسم المنتجالسعر تسليم أرض المصنع
السويديالسويدي860 جنيه
أسمنت مصر بني سويفمصر بني سويف840 جنيه
أسمنت طرةطرة855 جنيه
أسمنت حلوانحلوان855 جنيه
السويس للأسمنتالسويس840 جنيه
أسمنت العريشالعسكري830 جنيه
أسمنت سيناءسيناء830 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص835 جنيه
الشركة العربية للأسمنتالنصرالمسلح835 جنيه865 جنيه

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عن الكاتب

عبد الله وصيفي

كاتب في موقع كلمة ونجوم مصرية خبرة 3 سنوات في الشأن المصري والسعودي والرياضي

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