اسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر وسعر حديد عز “مُحدث يوميا”

نتابع معكم كل جديد وحصري حول اسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر من جميع الشركات المصرية المشهورة بصناعتها لمواد البناء، حيث يبحث العديد من المهتمين بمواد البناء عن سعر طن الاسمنت اليوم وايضا اسعار حديد عز اليوم، وفي هذه المقالة نعرض عليكم بعض الجداول التوضيحية عن اسعار الاسمنت اليوم فى مصر وأيضا الحديد، ويتم تحديث الاسعار بشكل يومي لتوفير أعلى درجة من الشفافية والمصداقية.

شغل العديد من المواطنين ارتفاع أسعار الاسمنت في العديد من الدول، حيث أن سعر طن الاسمنت في ارتفاع مستمر وهذا نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج بعد زيادة أسعار المحروقات من الفحم والبترول والغاز الطبيعي وغيرها، وأحد أسباب الارتفاع في سعره ايضا هو قلة المعروض في السوق المصري، فقد وصل سعر طن الاسمنت اليوم إلي أعلى قيمة له بعد توقف مصانع العريش عن العمل والانتاج، لكن عاد السعر إلي الاستقرار بعد افتتاح مصنع جديد في بني سويف.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم في السوق المصري

حاليا تقبع اسعار الحديد في منطقة الاستقرار، وذلك بعد آخر انخفاض بقيمة 300 جنيه مصري في كل المصانع، وهذا نتيجة هبوط سعر البليت عالميا، وعلى الجانب الآخر فإن سعر طن الاسمنت يشهد ارتفاعا تدريجيا في سعره، وهذا نتيجة زياد تكلفة الإنتاج ونقص المعروض بالسوق.

اسعار الحديد اليوم السبت

حاليا يشعد اليوق المصري استقرارا ملحوظا في سعر الحديد وهذا مع استقرار اسعار البليت علي مستوي العالم وحاليا في توقعات سعر الحديد يتوقع أن يهبط اسعار الحديد في الفترات القادمة وهذا مع فتح باب الاستيراد

المصنع اسم المنتج السعر بالجنيه المصري المصريين المصريين 11600 بشاي بشاي 11600 عز عز الدخيلة سعر الحديد عز اليوم 11600 الجارحي الجارحي 10150 الكومي الكومي 11430 المراكبي المراكبي 11550 العشري العشري 11500 الجيوشي الجيوشي 11500 مصر ستيل مصر ستيل 11500

اسعار الاسمنت اليوم

المصنع اسم المنتج السعر تسليم أرض المصنع السويدي السويدي 860 جنيه أسمنت مصر بني سويف مصر بني سويف 840 جنيه أسمنت طرة طرة 855 جنيه أسمنت حلوان حلوان 855 جنيه السويس للأسمنت السويس 840 جنيه أسمنت العريش العسكري 830 جنيه أسمنت سيناء سيناء 830 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 835 جنيه الشركة العربية للأسمنت النصرالمسلح 835 جنيه865 جنيه

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