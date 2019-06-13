تراجعت اليوم الخميس الموافق 13 يونيو 2019، أسعار 9 أصناف من الخضر والفواكة في سوق العبور، في خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بأمس “الاربعاء”، ويأتي علي رأس 9 أصناف الليمون، فقد تراجع سعر الليمون اليوم بسوق العبور 25 جنية للكيلو، حيث أصبح سعرة يتراوح ما بين 35 جنية : 45 جنية.

وعلي الجانب الأخر ارتفع سعر الطمام 25 قرشاً، حيث أصبح سعرها يتراوح ما بين 1.25 جنية : 4 جنيهات، وذلك وفقاً لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات اليوم الخميس

يقدم لكم موقع “كلمة” أسعار الخضروات والفواكه خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث شهدت أسعار الخضروات والفواكه تراجع وزيادة، وإليكم أسعار الخضروات والفواكه

اسم الخضروات السعر الزيادة أو التراجع الطماطم يتراوح بين 1.25 : 4 جنيهات زيادة 25 قرشاً البطاطس يتراوح بين 3 : 4 جنيهات ____ البصل يترواح بين 2 : 3.7 جنية تراجع 5 قروش الكوسة 1.5 : 3 جنيهات ____ الفاصوليا 5 : 9 جنية تراجع 1 جنية الباذنجان 1.5 : 3 جنيهات تراجع 50 قرشاً الفلفل الرومي البلدي 2 : 5 جنية تراجع 1 جنية الفلفل الحار البلدي 2 : 5 جنية تراجع 1 جنية الملوخية 2 : 4 جنية تراجع جنية الخيار البلدي 1.5 : 3 جنية تراجع جنية البسلة 15 جنية زيادة جنية القلقاس 5 : 9 جنية ____

أسعار الفواكه

يرصد لكم موقع “كلمة” أسعار الفواكه اليوم الخميس 2019