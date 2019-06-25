اسعار الدواجن اليوم الأبيض والأحمر الساسو وسعر البيض في مصر

شهد السوق المصري استقرار ملحوظ في اسعار الدواجن اليوم، وهو ما انعكس على سعر البيع للمستهلك، فقد سجلت أسعار الدواجن البيضاء سعر يتراوح بين 25 جنيه و28 جنيه بعد إَضافة مصروفات النقل وهامش الربح للتجار، ويصل سعر الدواجن الحمراء “الساسو” إلى 29 جنيه، نتابع فيما يلي للتعرف على المزيد من التفاصيل عن اسعار الدواجن اليوم، واسعار البيض.

اسعار الدواجن في مصر

من الجدير بالذكر أن استقرار أسعار أعلاف الدواجن في الفترة الماضية كان له التأثير الإيجابي في استقرار أسعار الدواجن في مصر، ومن المعروف عن سعر الدواجن ينقسم إلى تكلفة الإنتاج، وتكلفة الأعلاف، كما أن اسعار الدواجن تتفاوت من منطقة إلى المنطقة الأخرى، لعوامل مختلفة منها بيئة المكان المباعة فيه الدواجن، ومصروفات النقل.

عوامل متحكمة في أسعار الدواجن في مصر

أسعار الأعلاف.

أسعار الطاقة المستخدمة في تدفئة المزارع في الشتاء وفي النقل.

أجور العمال.

أسعار بدائل لحوم الدواجن، من الأسماك واللحوم الحمراء.

استيراد الدواجن أو منع الاستيراد.

تكلفة الرعاية البيطرية.

اسعار الدواجن اليوم