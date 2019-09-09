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اسعار الدواجن اليوم
سعر الدواجن اليوم
أخبار إقتصادية

اسعار الدواجن اليوم الأثنين 9/9/2019 في الأسواق طبقاً للبورصة المصرية .. تعرف على سعر الخضروات والفاكهة في سوق العبور

بواسطة حنان الزهيري 0


يحرص المتابعين لأسعار الدواجن والمهتمون على متابعة أخبار بورصة الدواجن الرئيسية، والتعرف على المناقصات الموجودة بها، حيث تحدد البورصة أسعار الدواجن باختلاف أنواعها في الأسواق ومزارع الدواجن والمحلات، ومن خلال تلك المقالة سوف نتعرف على أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الأثنين 9/9/2019 طبقاً لأسعار البورصة المصرية .



حيث شهدت أسعار الدواجن تراجعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، ومن خلال حرصنا في موقع “كلمة دوت أورج” ، فنحن نقوم بتحديث الأسعار يومياً وما يطرأ عليها من تغيير في سوق الدواجن وفي البورصة الرئيسية للدواجن ولدى التجار، كما تعتبر الأسعار هذا العام منخفضة بالمقارنة مع أسعار العام الماضي 2018، بسبب وفرت الكميات المطلوبة بالمنافذ وعدم وجود عجز في السوق المصري ولدى التجار.

أسعار الدواجن اليوم



النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
لحم أبيضكيلو20.00 جنيه20.50 جنيه
لحم ساسوكيلو33.00 جنيه33.50 جنيه
لحم بلديكيلو35.00 جنيه35.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم



النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت أبيضيوم05.75 جنيه06.00 جنيه
كتكوت ساسويوم04.00 جنيه04.25 جنيه
كتكوت بلدييوم03.00 جنيه03.50 جنيه

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أسعار البط اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
بط بكينييوم04.00 جنيه04.50 جنيه
بط مسكوفييوم13.10 جنيه14.50 جنيه
بط مولارديوم13.60 جنيه14.00 جنيه


أسعار البيض اليوم

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
بيض أحمركرتونه29.00 جنيه29.50 جنيه
بيض أبيضكرتونه28.00 جنيه28.50 جنيه
بيض بلديكرتونه42.00 جنيه42.50 جنيه

 

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أسعار الخضروات البوم الأثنين في مصر 

الصنف السعر
 الطماطم من 3 إلى 6.5 جنيها للكيلو
 الكوسة من 5 إلى 9 جنيها للكيلو
 البطاطس من 3 إلى 5.5 جنيهات للكيلو
 البصل من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو
 الملوخية من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو
 الليمون من 5 إلى 11 جنيها للكيلو
الخيار  من 5 إلى 7 جنيهات للكيلو
الفاصوليا الخضراء من 28 إلى 30 جنيهات للكيلو
 الفلفل الرومي من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو
الجزر من 3 إلى 6 جنيها للكيلو
ورق عنب من 6 إلى 9 جنيها للكيلو
  الباذنجان من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو
  البامية من 15 إلى 20 جنيها للكيلو
 البسلة من 15 إلى 20 جنيها للكيلو

 

أسعار الفاكهة اليوم في مصر 

 الصنف السعر 
 التفاح الأمريكي من 17 إلى 21 جنيها للكيلو
 الكانتلوب  من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو
 اليوسفي من 2 إلى 4.5 جنيهات للكيلو
 الرمان من 4 إلى 8 جنيهات للكيلو
عنب أحمر من 4 إلى 8 جنيهات للكيلو
 البرتقال البلدي من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو
 الجريب فروت من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو
 الخوخ من 4 إلى 7 جنيها للكيلو
 البطيخ من 8 إلى 22 جنيها للثمرة الواحدة
 الجوافة من 4 إلى 7 جنيهات للكيلو
 الكمثرى من 12 إلى 18 جنيها للكيلو
 المانجو الزبدية من 8 إلى 12 جنيها للكيلو
 المانجو العويسي من 17 إلى 21 جنيها للكيلو
 البرقوق من 16 إلى 20 جنيها للكيلو
 الكيوي من 24 إلى 30 جنيها للكيلو
 الموز البلدي من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو


حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري



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