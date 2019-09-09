اسعار الدواجن اليوم الأثنين 9/9/2019 في الأسواق طبقاً للبورصة المصرية .. تعرف على سعر الخضروات والفاكهة في سوق العبور







يحرص المتابعين لأسعار الدواجن والمهتمون على متابعة أخبار بورصة الدواجن الرئيسية، والتعرف على المناقصات الموجودة بها، حيث تحدد البورصة أسعار الدواجن باختلاف أنواعها في الأسواق ومزارع الدواجن والمحلات، ومن خلال تلك المقالة سوف نتعرف على أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الأثنين 9/9/2019 طبقاً لأسعار البورصة المصرية .







حيث شهدت أسعار الدواجن تراجعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، ومن خلال حرصنا في موقع “كلمة دوت أورج” ، فنحن نقوم بتحديث الأسعار يومياً وما يطرأ عليها من تغيير في سوق الدواجن وفي البورصة الرئيسية للدواجن ولدى التجار، كما تعتبر الأسعار هذا العام منخفضة بالمقارنة مع أسعار العام الماضي 2018، بسبب وفرت الكميات المطلوبة بالمنافذ وعدم وجود عجز في السوق المصري ولدى التجار.

أسعار الدواجن اليوم







النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 20.00 جنيه 20.50 جنيه لحم ساسو كيلو 33.00 جنيه 33.50 جنيه لحم بلدي كيلو 35.00 جنيه 35.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم







النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت أبيض يوم 05.75 جنيه 06.00 جنيه كتكوت ساسو يوم 04.00 جنيه 04.25 جنيه كتكوت بلدي يوم 03.00 جنيه 03.50 جنيه







أسعار البط اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر بط بكيني يوم 04.00 جنيه 04.50 جنيه بط مسكوفي يوم 13.10 جنيه 14.50 جنيه بط مولارد يوم 13.60 جنيه 14.00 جنيه







أسعار البيض اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر بيض أحمر كرتونه 29.00 جنيه 29.50 جنيه بيض أبيض كرتونه 28.00 جنيه 28.50 جنيه بيض بلدي كرتونه 42.00 جنيه 42.50 جنيه

أسعار الخضروات البوم الأثنين في مصر

الصنف السعر الطماطم من 3 إلى 6.5 جنيها للكيلو الكوسة من 5 إلى 9 جنيها للكيلو البطاطس من 3 إلى 5.5 جنيهات للكيلو البصل من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو الملوخية من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو الليمون من 5 إلى 11 جنيها للكيلو الخيار من 5 إلى 7 جنيهات للكيلو الفاصوليا الخضراء من 28 إلى 30 جنيهات للكيلو الفلفل الرومي من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو الجزر من 3 إلى 6 جنيها للكيلو ورق عنب من 6 إلى 9 جنيها للكيلو الباذنجان من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو البامية من 15 إلى 20 جنيها للكيلو البسلة من 15 إلى 20 جنيها للكيلو

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

الصنف السعر التفاح الأمريكي من 17 إلى 21 جنيها للكيلو الكانتلوب من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو اليوسفي من 2 إلى 4.5 جنيهات للكيلو الرمان من 4 إلى 8 جنيهات للكيلو عنب أحمر من 4 إلى 8 جنيهات للكيلو البرتقال البلدي من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو الجريب فروت من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو الخوخ من 4 إلى 7 جنيها للكيلو البطيخ من 8 إلى 22 جنيها للثمرة الواحدة الجوافة من 4 إلى 7 جنيهات للكيلو الكمثرى من 12 إلى 18 جنيها للكيلو المانجو الزبدية من 8 إلى 12 جنيها للكيلو المانجو العويسي من 17 إلى 21 جنيها للكيلو البرقوق من 16 إلى 20 جنيها للكيلو الكيوي من 24 إلى 30 جنيها للكيلو الموز البلدي من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو