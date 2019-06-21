اسعار الدواجن اليوم تشهد استقراراً ملحوظاً في الاسواق المصرية.. وإليكم أسعار الدجاج والبيض بالأسواق

تشهد أسعار الدواجن خلال هذه الأيام استقراراً ملحوظاً في اسعارها، وذلك بخلاف الأيام السابقة التي كتن السعر فيها متأرجحاً بين العلو تارة والانخفاض تارة أخرى، وهو الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على السوق بشكل عام، عذا وانعكس الحال على سعر البيع للمستهلك، هذا وسجلت اسعار الدواجن استقراراً طيلة الأسبوع الماضي، إذ بلغ سعر الدواجن البيضاء ما بين 25 إلى 28 جنيهاً تسليم المزرعة، وفيما يلي نقدم لكم كل ما يتعلق بأسعار الدواجن اليوم.

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق المصرية :

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الدواجن تختلف وتتنوع من منطقة لأخرى، وذلك حسب نوعية المناطق سواء كانت مناطق راقية أو شعبية، وفيما يلي نقدم لكم أسعار الدواجن في مصر وهي كالآتي :

• وعن أسعار الدواجن الحمراء “الساسو” فيبلغ سعرها للمستهلك حوالي 34 جنيه للكيلو الجرام.

• سعر بيض المائدة يتراوح بين 40-42 جنيه للبيض الأبيض والأحمر، أما عن البيض البلدي فيصل سعره ما بين 42 إلى 45 جنية حسب المنطقة، وفيما يلي نرصد لكم بشكل تفصيلي أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.

سعر الدواجن البيضاء والبلدي اليوم :

سعر كيلو الدجاج الأبيض : 26

سعر الأمهات : 21

لحم ساسو : 34

دجاج بلدي كيلو 36

رومي برونزي كيلو 47

رومي أبيض كيلو 50

بط مسكوفي كيلو 47

كرتونة بيض أبيض 25.

كرتونة بيض أحمر 28

كرتونة بيض بلدي 35

وبهذا نكون قد قدمنا لكم أعزاءنا القراء أخر أخبار اسعار الدواجن، ونعدكم بتحديثها يوماً بيوماً حال حدوث أي تغييرات في الأسغار، لتكونوا على دراية كاملة بأسعارها كل يوم قبل شراؤها.