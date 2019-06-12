موضوع أسعار الذهب اليوم في مصر هو خدمة مجانية يقدمها موقع كلمة دوت أورج بشكل يومي، من أجل وضع كافة زواره على إطلاع مستمر ومتواصل على سعر الذهب اليوم في مصر بالعملة المحلية الجنية المصري والدولار الامريكي، ويتم تحديث كل أسعار الذهب بشكل دوري كل يوم أو كل منتصف اليوم حسب التداولات الأخيرة في سوق المعدن الأصفر وبمحلات الصاغة. وجدير بالذكر وللتلميح فقط، فإن أسعار الذهب مرتبطة بشكل مباشر بتغيرات العملة الأمريكية، فكلما إرتفعت الأخير زادت قيمته، والعكس صحيح.

الكثير من الزاور يستفسرون عبر التعليقات وأيضا على رسائل صفحتنا الرسمية بموقع التواصل الإجتماعية عن اسعار جرام الذهب بمختلف عيارته المتعددة في السوق المصرية للذهب، نوفر جاهدين يوميا بهذا الموضوع المحدث بإستمرار تقارير دورية متجددة بأسعار معدت الذهب اليوم بالعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.

التقرير شامل لكل العيارات المتداولة في السوق لهذا المعدن، وهي عيار 24، 22، 18، 14 وعيار 12 في مصر، كما سنوفر لكم في المستقبل القريب مخطط ومبيانات تلخص لكم تغيرات اسعار الذهب في مصر في الأيام السابقة مقارنة مع اليوم الحالي للراغبين في التداول فيه.

ليس فقط المقبلين على الزواج هم الراغبين في معرفة اسعار الذهب اليوم، فهنالك الكثير من الملمين بهذه المعلومات الإقتصادية في مصر وخارجها، والراغبين في الدخول بتجارة فيها، فالذهب إن صح التعبير هو شيء مرتبط بالإقتصاد العالمي بالإضافة للعقار، لأن الأخيرين وحسب شهادة الجميع كان ولا زال يعتبر الملاذ الآمن من أجل الإستثمار والحفاظ على الأموال سواء في مصر أو كل الدول العالمية وليس العربية فقط.

ننوه لكل المتابعين بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية، أن هنالك تفاوت بسيط جدا بين أسعار الذهب اليوم بالنسبة للمحافظات، ونحن نعتمد على الأسعار التي يتم عرضها في القاهرة، وندعوا كل الزملاء الراغبين في تصحيح الأرقام، أو إثراء الموضوع بمعلوماتهم مشاركة التفاصيل في التعليقات، وسنقوم بالنظر فيها.

اسعار الذهب اليوم في مصر

الوحدة محلات الصاغة جنيه مصري دولار أمريكي اسعار الذهب عيار 24 710 696.28 جنيه $41.29 سعر الذهب عيار 22 651 638.26 جنيه $37.85 اسعار الذهب عيار 21 621 609.26 جنيه $36.13 اسعار الذهب عيار 18 532 522.22 جنيه $30.97 سعر الذهب عيار 14 414 406.17 جنيه $24.09 سعر الذهب عيار 12 355 348.14 جنيه $20.65 سعر الذهب عيار 9 – 261.11 جنيه $15.48 اسعار أوقية الذهب 22,072 21,654 جنيه $1,284 اسعار جنيه الذهب 4,968 4,874 جنيه $289.06 اسعار كيلو الذهب 709,714 696,280 جنيه $41,293

الجدول متجدد بشكل دوري من طرف محرر الموضوع.