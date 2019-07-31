اسعار الذهب اليوم الاربعاء 31-7-2019 في مصر

نقدم لكم متابعى موقع كلمة “اسعار الذهب اليوم” الاربعاء 31 يوليو 2019 فى مصر، وقد شهد إرتفاع بسيط فى سعره فى نهاية معاملات يوم أمس الثلاثاء، وقد شهد سوق الذهب من خلال الاسابيع السابقة حالة من الاستقرار فى سعره بمصر، وبلغه قيمة جرام الذهب عيار 18 اليوم من 661 وحتى 657 جنيه، أما ذهب عيار 21 فقد بلغ قيمة الجرام من 655 الى 657 جنيه، بينما سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ سعره من 749 الى 751 جنيه، أما الجنيه الذهب من 5,240 إلى 5,256 جنيه .

وفى الجدول التالي نقدم لكم متوسط أسعار الذهب اليوم فى محلات الصاغة بمصر، مع مقارنة متوسط سعر الذهب خلال الأيام السابقة .

اسعار الذهب اليوم

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 749 إلى 751 عيار 22 686 إلى 688 عيار 21 655 إلى 657 عيار 18 561 إلى 563 عيار 14 437 إلى 438 عيار 12 374 إلى 375 الاونصة 23,281 إلى 23,352 الجنيه الذهب 5,240 إلى 5,256 الكيلو 748,571 إلى 750,857 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 762.14 جنيه $46.02 سعر الذهب عيار 22 698.64 جنيه $42.19 اسعار الذهب عيار 21 666.89 جنيه $40.27 اسعار الذهب عيار 18 571.62 جنيه $34.52 سعر الذهب عيار 14 444.59 جنيه $26.85 سعر الذهب عيار 12 381.07 جنيه $23.01 سعر الذهب عيار 9 285.80 جنيه $17.26 اسعار أوقية الذهب 23,703 جنيه $1,431 اسعار جنيه الذهب 5,335 جنيه $322.17 اسعار كيلو الذهب 762,142 جنيه $46,023