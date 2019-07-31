اسعار الذهب اليوم الاربعاء 31-7-2019 في مصر

نقدم لكم متابعى موقع كلمة “اسعار الذهب اليوم” الاربعاء 31 يوليو 2019 فى مصر، وقد شهد إرتفاع بسيط فى سعره فى نهاية معاملات يوم أمس الثلاثاء، وقد شهد سوق الذهب من خلال الاسابيع السابقة حالة من الاستقرار فى سعره بمصر، وبلغه قيمة جرام الذهب عيار 18 اليوم من 661 وحتى 657 جنيه، أما ذهب عيار 21 فقد بلغ قيمة الجرام من 655 الى 657 جنيه، بينما سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ سعره من 749 الى 751 جنيه، أما الجنيه الذهب من 5,240 إلى 5,256 جنيه .
وفى الجدول التالي نقدم لكم متوسط أسعار الذهب اليوم فى محلات الصاغة بمصر، مع مقارنة متوسط سعر الذهب خلال الأيام السابقة .
اسعار الذهب اليوم
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
749 إلى 751
عيار 22
686 إلى 688
عيار 21
655 إلى 657
عيار 18
561 إلى 563
عيار 14
437 إلى 438
عيار 12
374 إلى 375
الاونصة
23,281 إلى 23,352
الجنيه الذهب
5,240 إلى 5,256
الكيلو
748,571 إلى 750,857
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة
جنيه مصرى
دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24
762.14 جنيه
$46.02
سعر الذهب عيار 22
698.64 جنيه
$42.19
اسعار الذهب عيار 21
666.89 جنيه
$40.27
اسعار الذهب عيار 18
571.62 جنيه
$34.52
سعر الذهب عيار 14
444.59 جنيه
$26.85
سعر الذهب عيار 12
381.07 جنيه
$23.01
سعر الذهب عيار 9
285.80 جنيه
$17.26
اسعار أوقية الذهب
23,703 جنيه
$1,431
اسعار جنيه الذهب
5,335 جنيه
$322.17
اسعار كيلو الذهب
762,142 جنيه
$46,023
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
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