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اسعار الذهب اليوم الاربعاء 31-7-2019 في مصر

كتب NaDa abdoفي آخر تحديث
اسعار الذهب اليوم الاربعاء 31-7-2019 في مصر

نقدم لكم متابعى موقع كلمة  “اسعار الذهب اليوم”  الاربعاء 31 يوليو 2019 فى مصر، وقد شهد إرتفاع بسيط فى سعره فى نهاية معاملات يوم أمس الثلاثاء، وقد شهد سوق الذهب من خلال الاسابيع السابقة حالة من الاستقرار فى سعره بمصر، وبلغه قيمة جرام الذهب عيار 18 اليوم  من 661 وحتى 657 جنيه، أما ذهب عيار 21 فقد بلغ قيمة الجرام من 655 الى 657 جنيه، بينما سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ سعره من 749 الى 751 جنيه، أما الجنيه الذهب من 5,240 إلى 5,256 جنيه .

وفى الجدول التالي نقدم لكم متوسط أسعار الذهب اليوم فى محلات الصاغة بمصر، مع مقارنة متوسط سعر الذهب خلال الأيام السابقة .

اسعار الذهب اليوم

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24749 إلى 751
عيار 22686 إلى 688
عيار 21655 إلى 657
عيار 18561 إلى 563
عيار 14437 إلى 438
عيار 12374 إلى 375
الاونصة23,281 إلى 23,352
الجنيه الذهب5,240 إلى 5,256
الكيلو748,571 إلى 750,857
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24762.14 جنيه$46.02
سعر الذهب عيار 22698.64 جنيه$42.19
اسعار الذهب عيار 21666.89 جنيه$40.27
اسعار الذهب عيار 18571.62 جنيه$34.52
سعر الذهب عيار 14444.59 جنيه$26.85
سعر الذهب عيار 12381.07 جنيه$23.01
سعر الذهب عيار 9285.80 جنيه$17.26
اسعار أوقية الذهب23,703 جنيه$1,431
اسعار جنيه الذهب5,335 جنيه$322.17
اسعار كيلو الذهب762,142 جنيه$46,023
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
29 يوليو760.18665.17570.14443.44380.09
28 يوليو755.67661.23566.77440.81377.84
27 يوليو755.67661.23566.77440.81377.84
26 يوليو757.18662.55567.89441.69378.59
25 يوليو754.03659.79565.53439.85377.01
24 يوليو761.66666.47571.26444.31380.83
23 يوليو757.73663.03568.30442.01378.86
22 يوليو761.01665.90570.77443.92380.50
21 يوليو760.96665.86570.73443.90380.48
20 يوليو760.96665.86570.73443.90380.48

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عن الكاتب

NaDa abdo

كاتبة ومدونة مصرية حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، هوياتي الكتابة والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة كافة الاخبار العالمية والعربية .

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