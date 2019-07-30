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اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30-7-2019 في مصر

كتب NaDa abdoفي آخر تحديث
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30-7-2019 في مصر

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت أورج “اسعار الذهب” اليوم في مصر، حيث شهد إنخفاض ملحوظ فى اسعاره، بعد حاله الارتفاع الذى شهدها فى نهاية الأسبوع الماضي، بينما حقق سعره حاله من الاستقرار اثناء منذ بدايه الاسبوع الحالي، ويختلف سعر الذهب من محل لآخر، وقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 24  من 746 إلى 749، بينما بلغ سعر عيار 22 قيمة الجرام من 684 إلى 686، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم من 653 إلى 655 جنيه مصرى، وبلغ سعر الجنيه الذهب من 5,224 إلى 5,240 .

ونقدم لكم فى الجدول التالي أسعار الذهب اليوم فى السوق المصري بكل انواعها، ومتوسط اسعاره فى الايام السابقة، ونحن نقدم بشكل يومي متابعة لاسعار الذهب بشكل محدث ومستمر .

اسعار الذهب اليوم

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24746 إلى 749
عيار 22684 إلى 686
عيار 21653 إلى 655
عيار 18560 إلى 561
عيار 14435 إلى 437
عيار 12373 إلى 374
الاونصة23,209 إلى 23,281
الجنيه الذهب5,224 إلى 5,240
الكيلو746,286 إلى 748,571
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24760.18 جنيه$45.89
سعر الذهب عيار 22696.84 جنيه$42.07
اسعار الذهب عيار 21665.17 جنيه$40.16
اسعار الذهب عيار 18570.14 جنيه$34.42
سعر الذهب عيار 14443.44 جنيه$26.77
سعر الذهب عيار 12380.09 جنيه$22.95
سعر الذهب عيار 9285.07 جنيه$17.21
اسعار أوقية الذهب23,642 جنيه$1,427
اسعار جنيه الذهب5,321 جنيه$321.24
اسعار كيلو الذهب760,180 جنيه$45,891
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, July 29, 2019 10:44 PM بتوقيت دولة مصر
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
28 يوليو755.67661.23566.77440.81377.84
27 يوليو755.67661.23566.77440.81377.84
26 يوليو757.18662.55567.89441.69378.59
25 يوليو754.03659.79565.53439.85377.01
24 يوليو761.66666.47571.26444.31380.83
23 يوليو757.73663.03568.30442.01378.86
22 يوليو761.01665.90570.77443.92380.50
21 يوليو760.96665.86570.73443.90380.48
20 يوليو760.96665.86570.73443.90380.48
19 يوليو761.88666.66571.42444.43380.94

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عن الكاتب

NaDa abdo

كاتبة ومدونة مصرية حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، هوياتي الكتابة والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة كافة الاخبار العالمية والعربية .

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