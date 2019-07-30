اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30-7-2019 في مصر

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت أورج “اسعار الذهب” اليوم في مصر، حيث شهد إنخفاض ملحوظ فى اسعاره، بعد حاله الارتفاع الذى شهدها فى نهاية الأسبوع الماضي، بينما حقق سعره حاله من الاستقرار اثناء منذ بدايه الاسبوع الحالي، ويختلف سعر الذهب من محل لآخر، وقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 من 746 إلى 749، بينما بلغ سعر عيار 22 قيمة الجرام من 684 إلى 686، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم من 653 إلى 655 جنيه مصرى، وبلغ سعر الجنيه الذهب من 5,224 إلى 5,240 .

ونقدم لكم فى الجدول التالي أسعار الذهب اليوم فى السوق المصري بكل انواعها، ومتوسط اسعاره فى الايام السابقة، ونحن نقدم بشكل يومي متابعة لاسعار الذهب بشكل محدث ومستمر .

اسعار الذهب اليوم

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 746 إلى 749 عيار 22 684 إلى 686 عيار 21 653 إلى 655 عيار 18 560 إلى 561 عيار 14 435 إلى 437 عيار 12 373 إلى 374 الاونصة 23,209 إلى 23,281 الجنيه الذهب 5,224 إلى 5,240 الكيلو 746,286 إلى 748,571 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 760.18 جنيه $45.89 سعر الذهب عيار 22 696.84 جنيه $42.07 اسعار الذهب عيار 21 665.17 جنيه $40.16 اسعار الذهب عيار 18 570.14 جنيه $34.42 سعر الذهب عيار 14 443.44 جنيه $26.77 سعر الذهب عيار 12 380.09 جنيه $22.95 سعر الذهب عيار 9 285.07 جنيه $17.21 اسعار أوقية الذهب 23,642 جنيه $1,427 اسعار جنيه الذهب 5,321 جنيه $321.24 اسعار كيلو الذهب 760,180 جنيه $45,891 اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, July 29, 2019 10:44 PM بتوقيت دولة مصر