اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يوليو 2019 في المعاملات المسائية.. والمعدن الأصفر يشهد تراجعاً في السوق

سعر الذهب اليوم في مصر، قد شهد حالة من التراجع أثناء المعاملات اليوم الجمعة الموافق 5 من يوليو 2019م، بعدما زاد السعر بالآمس جنيهان للجرام الواحد، ومن ثم يتم تسجيل أو خسارة خلال أكثر من ستة أسابيع متتالية، بعد أن أوضحت الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية قد تعافت بشكل قوي في شهر يونيو الماضي، وهذا الأمر الذي يترتب عليه إنخفاض في سعر الفوائد الأمريكية بشهر يوليو الجاري.

أسعار الذهب اليوم

إنخفض سعر الذهب في مصر منذ يوم الخميس الماضي؛ نتيجة إرتفاع سوق الأسهم، في حين أن الكثير من المستثمرين يسعون للبحث عن البيانات المرتقبة للوظائف في الولايات المتحدة بخلاف القطاعات الزراعية، كل ذلك بهدف البحث عن المزيد من المؤشرات حول موقف البنك المركزي الأمريكي من تقليل سعر الفائدة، وفقاً لوكالة رويترز.

وبلغ سعر الجرام اليوم لعيار 21 مبلغ 651 جنيه مصري، وعيار 24 بسعر 744 جنيه، بينما عيار 18 مبلغ 558 جنيه، وسعر الجنيه الذهب وصل 5.208 جنيه، وتراجعت أسعار الذهب حتى أصبحت في المعاملات المسائية منخفضة بنسبة 0.3 %، ووصلت سعر الأونصة 1414.07 دولار.