اسعار الذهب اليوم الجمعه 2-8-2019 في مصر

نقدم لكم متابعى موقع كلمة “اسعار الذهب اليوم” الجمعه 2 اغسطس 2019 فى مصر، وقد شهد تراجع محدود فى سعره فى نهاية معاملات يوم أمس الخميس، وقد شهد سوق الذهب من خلال الاسابيع السابقة حالة من الاستقرار فى سعره بمصر، وبلغه قيمة جرام الذهب عيار 18 اليوم من 555 وحتى 557 جنيه، أما ذهب عيار 21 فقد بلغ قيمة الجرام من 648 الى 650 جنيه، بينما سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ سعره من 741 الى 743 جنيه، أما الجنيه الذهب بلغت قيمته من 5,184 إلى 5,200.
وفى الجدول التالي نقدم اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة مع مقارنة بأسعاره فى الفترة الماضية بمصر .
اسعار الذهب اليوم
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
741 إلى 743
عيار 22
679 إلى 681
عيار 21
648 إلى 650
عيار 18
555 إلى 557
عيار 14
432 إلى 433
عيار 12
370 إلى 371
الاونصة
23,032 إلى 23,103
الجنيه الذهب
5,184 إلى 5,200
الكيلو
740,571 إلى 742,857
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة
جنيه مصرى
دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24
769.05 جنيه
$46.48
سعر الذهب عيار 22
704.97 جنيه
$42.61
اسعار الذهب عيار 21
672.94 جنيه
$40.67
اسعار الذهب عيار 18
576.80 جنيه
$34.86
سعر الذهب عيار 14
448.62 جنيه
$27.11
سعر الذهب عيار 12
384.53 جنيه
$23.24
سعر الذهب عيار 9
288.40 جنيه
$17.43
اسعار أوقية الذهب
23,917 جنيه
$1,446
اسعار جنيه الذهب
5,383 جنيه
$325.38
اسعار كيلو الذهب
769,051 جنيه
$46,482
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
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