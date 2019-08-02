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اسعار الذهب اليوم الجمعه 2-8-2019 في مصر

كتب NaDa abdoفي آخر تحديث
اسعار الذهب اليوم الجمعه 2-8-2019 في مصر

نقدم لكم متابعى موقع كلمة  “اسعار الذهب اليوم”  الجمعه 2 اغسطس 2019 فى مصر، وقد شهد تراجع محدود  فى سعره فى نهاية معاملات يوم أمس الخميس، وقد شهد سوق الذهب من خلال الاسابيع السابقة حالة من الاستقرار فى سعره بمصر، وبلغه قيمة جرام الذهب عيار 18 اليوم  من 555 وحتى 557 جنيه، أما ذهب عيار 21 فقد بلغ قيمة الجرام من 648 الى 650 جنيه، بينما سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ سعره من 741 الى 743 جنيه، أما الجنيه الذهب  بلغت قيمته من 5,184 إلى  5,200.

وفى الجدول التالي نقدم اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة مع مقارنة بأسعاره فى الفترة الماضية بمصر .

اسعار الذهب اليوم

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24741 إلى 743
عيار 22679 إلى 681
عيار 21648 إلى 650
عيار 18555 إلى 557
عيار 14432 إلى 433
عيار 12370 إلى 371
الاونصة23,032 إلى 23,103
الجنيه الذهب5,184 إلى 5,200
الكيلو740,571 إلى 742,857
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24769.05 جنيه$46.48
سعر الذهب عيار 22704.97 جنيه$42.61
اسعار الذهب عيار 21672.94 جنيه$40.67
اسعار الذهب عيار 18576.80 جنيه$34.86
سعر الذهب عيار 14448.62 جنيه$27.11
سعر الذهب عيار 12384.53 جنيه$23.24
سعر الذهب عيار 9288.40 جنيه$17.43
اسعار أوقية الذهب23,917 جنيه$1,446
اسعار جنيه الذهب5,383 جنيه$325.38
اسعار كيلو الذهب769,051 جنيه$46,482
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
31 يوليو751.68657.74563.77438.48375.84
30 يوليو762.14666.89571.62444.59381.07
29 يوليو760.18665.17570.14443.44380.09
28 يوليو755.67661.23566.77440.81377.84
27 يوليو755.67661.23566.77440.81377.84
26 يوليو757.18662.55567.89441.69378.59
25 يوليو754.03659.79565.53439.85377.01
24 يوليو761.66666.47571.26444.31380.83
23 يوليو757.73663.03568.30442.01378.86
22 يوليو761.01665.90570.77443.92380.50

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عن الكاتب

NaDa abdo

كاتبة ومدونة مصرية حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، هوياتي الكتابة والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة كافة الاخبار العالمية والعربية .

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