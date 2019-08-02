اسعار الذهب اليوم الجمعه 2-8-2019 في مصر

نقدم لكم متابعى موقع كلمة “اسعار الذهب اليوم” الجمعه 2 اغسطس 2019 فى مصر، وقد شهد تراجع محدود فى سعره فى نهاية معاملات يوم أمس الخميس، وقد شهد سوق الذهب من خلال الاسابيع السابقة حالة من الاستقرار فى سعره بمصر، وبلغه قيمة جرام الذهب عيار 18 اليوم من 555 وحتى 557 جنيه، أما ذهب عيار 21 فقد بلغ قيمة الجرام من 648 الى 650 جنيه، بينما سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ سعره من 741 الى 743 جنيه، أما الجنيه الذهب بلغت قيمته من 5,184 إلى 5,200.

وفى الجدول التالي نقدم اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة مع مقارنة بأسعاره فى الفترة الماضية بمصر .

اسعار الذهب اليوم

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 741 إلى 743 عيار 22 679 إلى 681 عيار 21 648 إلى 650 عيار 18 555 إلى 557 عيار 14 432 إلى 433 عيار 12 370 إلى 371 الاونصة 23,032 إلى 23,103 الجنيه الذهب 5,184 إلى 5,200 الكيلو 740,571 إلى 742,857 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 769.05 جنيه $46.48 سعر الذهب عيار 22 704.97 جنيه $42.61 اسعار الذهب عيار 21 672.94 جنيه $40.67 اسعار الذهب عيار 18 576.80 جنيه $34.86 سعر الذهب عيار 14 448.62 جنيه $27.11 سعر الذهب عيار 12 384.53 جنيه $23.24 سعر الذهب عيار 9 288.40 جنيه $17.43 اسعار أوقية الذهب 23,917 جنيه $1,446 اسعار جنيه الذهب 5,383 جنيه $325.38 اسعار كيلو الذهب 769,051 جنيه $46,482