اسعار الذهب اليوم في عمان الخميس 10 يونيو 2021

دائمًا ما يهتم الأشخاص بالتعرف على أسعار الذهب، خاصة المقبلون منهم على الزواج، كما تهم المستثمرين بصفه خاصة، حيث إن سعر الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، ويعد من أكثر الأشياء التي يمكن عن طريقها المحافظة على اقتصاد الدول، فهو يعدّ رصيد آمن، في وقت حدوث الأزمات، يمكنه أن ينقذ الدول من الوقوع بسبب ما يحدث في العالم من مشكلات اقتصادية.

اسعار الذهب في عمان

لقد شهد سعر الذهب في عمان في مستهل تعاملات اليوم الخميس 10 يونيو 2021 ثبات واستقرار أسعاره وجاءت الأسعار كالتالي :

وصل سعر الجرام عيار 24 ما قيمته 23.43 ريال عماني، أي ما يوازي 60.87 دولار أمريكي.

بينما كان سعر جرام الذهب عيار 22 ما يقارب 21.48 ريال عماني، أي ما يوازي 55.80 دولار أمريكي.

بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 ما يصل إلى 20.51 ريال عماني، أي ما يعادل 53.26 دولار أمريكي.

سعر الذهب في عمان

تعتبر أسواق الذهب العمانية من الأسواق الغنية بتعدد المشغولات الذهبية فيها، حيث يتم تصنيع ما يناسب العمانيين محليًا، ويتم استيراد الباقي من دول أخري كالسعودية، والإمارات وتركيا، والهند، والعديد من البلدان الأخرى، وذلك حتى يجد كل شخص غايته وما يبحث عنه داخل السلطنة، كما يذهب الكثير من العمانيين للمولات الخاصة بالمجوهرات، إما للشراء، وإما لمتابعة كل جديد في هذا المجال.

الثروة المعدنية في عمان

تعتبر عمان من الدول الغنية بالكثير من مصادر الثروة المعدنية، والتي تشمل العديد من الأنواع المختلفة للمعادن، حيث يوجد بها المنجنيز والذهب والنيكل، وكذلك تعتبر غنية بالعديد من مصادر الفضة والرصاص، كما تعد عمان من أقدم دول العالم على الإطلاق في أعمال التعدين والتنقيب عن المعادن التي تحتويها باطن الأرض، حيث تصل إلى قرابة 5000 عام.

وذلك من خلال استخراج معدن النحاس من وادي الجزي في شمال سلطنة عمان، وقد تطورت تلك الطرق الخاصة بالتنقيب، حيث تم الاعتماد في ذلك علي استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا في عمليات البحث عن الثروة المعدنية، حيث عملت التكنولوجيا على سهولة الوصول لتلك الثروات.