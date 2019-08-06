اسعار الذهب اليوم 7/8/2019 في مصر وارتفاع سعر المعدن الاصفر في محلات الصاغة

نعلن لكم عن اسعار الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة والتي يهتم بها جميع المصريين وخاصة المقبلين على الزواج بالاضافة إلى المواطنين الذين يشترون المعدن الاصفر للتجارة به، ويبحث الكثير عن سعر الذهب بسبب تباين اسعاره وتغيره بشكل يومي حيث لا يستقر سعره وانما دائما يرتفع ويهبط، ونعلن لكم احدث الاسعار والتي يتم تحديثها بشكل يومي بالاضافة إلى اعلان كافة الاخبار المتعلقة بالاسعار.

اسعار الذهب اليوم في مصر

ويتغير سعر المعدن الاصفر بالارتفاع والانخفاض بسبب العديد من الضوابط التي نؤدي إلى تباين الاسعار حيث ترتبط تلك الضوابط بعملية البيع والشراء التي يقوم بها المواطنين بالاضافة إلى ارتباطها بالسوق العالمي وسعر الذهب في جميع الدول، ونعلن لكم الان احدث الاسعار في محلات الصاغة

ويشهد سوق الذهب في مصر ركود كبير وضعف الاقبال من المواطنين بسبب ارتفاع سعره خلال الفترة الماضية مما ادى إلى عزوف المواطنين عن الشراء حتى ينخفض السعر.

وقد شهد المعدن الاصفر ارتفاع في اسعاره خلال تعاملات اليوم حيث سجل اعلى معدل في تاريخه، و قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب فى الغرفة التجارية بأن الذهب سجل ارتفاعا بقيمة 10 جنيهات ليبلغ 680 جنيها للجرام الخاص بعيار 21، وهو أعلى سعر سجله الذهب فى تاريخه.

ويترقب المواطنين هبوط سعر الذهب لكي يقوموا بشراءه حيث ارتفع السعر يؤدي إلى عزوف المواطنين عن الشراء وحدوث حالة من الركود داخل السوق.