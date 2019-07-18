أرتفاع ملحوظ في اسعار الذهب اليوم في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة

يعتبر الذهب في مصر بصفة خاصة والعالم بصفة عامة من اهم المعادن التي يتابع العالم أسعارها بشغف، وترتبط اسعار الذهب كمعدن بالسوق العالمية ارتفاعا وانخفاضا، حيث انه يخضع للسوق العالمية فأذأ ارتفعت أسعار الذهب في السوق العالمي يتبعها ذلك ارتفاعا في مصر.

وتشهد اسعار الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار حيث أنها تشهد فترات ارتفاع وفترات انخفاض وخلال الشهور الأخيرة منذ شهر رمضان وحتى الآن شهدت اسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا، وذلك لأقبال المصريين على شراء الذهب.

ارتفاع اسعار الذهب

ارتفعت اسعار الذهب في مصر خلال الشهور القليلة الماضية وذلك بسبب أقبال المصرين على الزواج في فترة الأعياد، فاغلب المصريين يقبلون على شراء الذهب في الأعياد والمناسبات السعيدة، ويؤثر ذلك على اسعار الذهب ارتفاعا .

استخدام الذهب

ومن الأسباب التي تودي إلى ارتفاع اسعار الذهب في مصر وفي العالم اجمع هو كثرة استخدامات الذهب كخام فالذهب يدخل في كثير من الصناعات فقد عرف المصريين الذهب منذ القدم فنجد أن المصريين القدماء استخدموا الذهب في صناعة الحلي وصناعة التماثيل، وحتى ألان يستخدمه المصريين في صناعة الحلي بل نجد أن الذهب يستخدم في عمليات التجميل والعناية بالبشرة وكذلك يستخدم الذهب في الكثير من الإلكترونيات.

اسعار الذهب محدثه بشكل يومي

من خلال الجداول الأتية سوف ننشر ونعرض لكم اليوم اسعار الذهب مقابل الجنية المصري والدولار، وهذه الأسعار محدثة بشكل يومي

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية الوحدة اسعار الذهب بالجنيه المصري عيار 24 749 إلى 751 عيار 22 686 إلى 688 عيار 21 655 إلى 657 عيار 18 561 إلى 563 عيار 14 437 إلى 438 عيار 12 374 إلى 375 الاونصة 23,281 إلى 23,352 الجنيه الذهب 5,240 إلى 5,256 الكيلو 748,571 إلى 750,857

والآن وفي الجدول التالي نعرض عليكم متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 17 يوليو 763.18 667.80 572.39 445.19 381.59 16 يوليو 750.52 656.72 562.90 437.80 375.26 15 يوليو 756.36 661.83 567.28 441.21 378.18 14 يوليو 755.83 661.37 566.88 440.90 377.92 13 يوليو 755.83 661.37 566.88 440.90 377.92 12 يوليو 756.90 662.30 567.68 441.53 378.45 11 يوليو 749.69 655.99 562.27 437.32 374.84 10 يوليو 759.45 664.54 569.60 443.02 379.73 9 يوليو 745.26 652.12 558.95 434.74 372.63 8 يوليو 744.06 651.06 558.05 434.03 372.03

ونلاحظ أن اسعار الذهب تختلف من محل صاغة إلى اخر وذلك بسبب المصنعية وهو ما تتكلفة القطعة المصنوعة من ذهب من مصنعية وقت التشكيل أو الصنعة وتتراوح تكلفة المصنعية من 20 إلى 65 جنية وهو ما يصنع التفاوت والاختلاف بين محلات الصاغة في أسعار الذهب