اسعار الذهب تواصل ارتفاعها بزيادة 16 جنية في الأسبوع و3 جنيهات في اليوم

تواصل اسعار الذهب ارتفاعها التي بدائها منذ أسبوع، حيث ارتفع الذهب خلال الأسبوع الماضي حوالى 16 جنية بينما ازداد سعر الذهب اليوم عن امس بزيادة تتراوح ما بين 2 إلى 3 جنيهات، ومن المتوقع أن ترتفع اسعار الذهب خلال الأيام القليلة القادمة.

أسباب ارتفاع اسعار الذهب

ويرجع البعض ارتفاع أسعار الذهب خلال هذه الأيام إلى ارتفاع الخام في الأسواق العالمية ، هذا بالإضافة إلى الأقبال المحلي في الأسواق المصرية على شراء الذهب هذه الأيام، وذلك لان المصريين يلجون إلى شراء الذهب ويقبلون على الزواج في المناسبات والأعياد.

ومن الممكن أن توثر نتائج الثانوية العامة والكليات في أسعار الذهب أيضا حيث يحرص أولياء الأمور على شراء الهدايا لابناهم وذلك بمناسبة والنجاح والتفوق حيث أن الذهب يمثل أهمية كبيرة لدى المصريين ويعتز ون بشرائه واقتنائه.

أهمية الذهب عند المصريين وحبهم لمتابعة اسعار الذهب

يتابع المصريين بشكل يومي ومستمر اسعار الذهب وذلك لحبهم اقتناء الذهب، فقد عرف المصريين القدماء أهمية معدن الذهب ، وصنعوا منه الحلى وصنعوا منه الكثير من التماثيل ورسموا الذهب والحلي من الذهب على معابدهم، ونظموا الحملات للبحث والتنقيب عنه.

وتوارث المصريين هذه العادة القديمة عن أجدادهم الفراعنة فنجدهم اليوم يهتمون بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي ويقومون باقتنائه، ويعتبر البعض أن الذهب هو الثروة الحقيقة التي لا يضرها شي فالبعض يحول نقوده إلى ذهب.

اسعار الذهب اليوم

ننشر لكم فيما يلي الجداول التي توضح لكم أسعار الذهب وهي الجداول التي توضح لنا ارتفاع أسعار الذهب اليوم بواقع اثنين جنية إلى ثلاث جنيهات في الجرام الواحد ونجد أن سعر جرام الذهب قد ارتفع خلال الأسبوع الماضي وحتى الآن إلى ما يقرب من 16 جنية.

وعند متابعتكم لأسعار الذهب يجب أن تعلموا أن السعر الموجود في الجداول هو أسعار الذهب بدون المصنعية حيث من المفترض أن نحلات الصاغة تقوم بإضافة مبالغ على سعر جرام الذهب الخام نظير تشكيل المعدن على هيئة حلى، وتختلف المصنعية من محل إلى أخر مما يجعل أسعار الذهب في محلات الصاغة تختلف من محل إلى أخر، وتتراوح المصنعية من عشرون إلى ستون جنية مصري .

أولا جدول يبين متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى أسعار الذهب عيار 24 761.88 جنيه $45.84 سعر الذهب عيار 22 698.40 جنيه $42.02 أسعار الذهب عيار 21 666.66 جنيه $40.11 أسعار الذهب عيار 18 571.42 جنيه $34.38 سعر الذهب عيار 14 444.43 جنيه $26.74 سعر الذهب عيار 12 380.94 جنيه $22.92 سعر الذهب عيار 9 285.71 جنيه $17.19 أسعار أوقية الذهب 23,695 جنيه $1,426 أسعار جنيه الذهب 5,333 جنيه $320.90 أسعار كيلو الذهب 761,883 جنيه $45,842

ثانيا جدول يبين لكم متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 751 إلى 753 عيار 22 688 إلى 690 عيار 21 657 إلى 659 عيار 18 563 إلى 565 عيار 14 438 إلى 439 عيار 12 375 إلى 377 الاونصة 23,352 إلى 23,423 الجنيه الذهب 5,256 إلى 5,272 الكيلو 750,857 إلى 753,143 قد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر

ثالثا جدول يبين متوسط أسعار الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري