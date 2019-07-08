اسعار الغسالات الاتوماتيك الفول اوتوماتيك في مصر جميع الاحجام والموديلات

اسعار الغسالات الاتوماتيك الفول اوتوماتيك في مصر من الأجهزة الكهربائية الهامة والضرورية في كل بيت مصري، وبالرغم من غلاء الأسعار بعد تعويم العملة المصرية، إلا أن السعر ثبت بعض الشيء بعد استقرار الأمور الاقتصادية في مصر مع بداية عام 2018، واليوم سنقدم لكل ربة منزل أسعار الغسالات في مصر بمختلف أنواعها، لأنها من الأجهزة الهامة للغاية لما توفره من وقت ومجهود، وعلى كل عميل اختيار النوع المناسب سواء بالنسبة للسعر أو الإمكانيات, وتتنافس أكبر شركات الأجهزة الكهربائية على الصدارة للمنتج الخاص بها.

اسعار الغسالات الاتوماتيك الفول اوتوماتيك.

تختلف أنواع الغسالات فمنها الاوتوماتيك والفوق اوتوماتيك والعادي، لكن الأشهر والأقدم بالسوق المصري غسالة ايديال زانوسي، ويليها كل من وايت ويل ويونيون اير وسامسونج وال جي وتوشيبا، و باختلاف الماركات تختلف سعة الغسالات فنجد, الغسالات الأوتوماتيك سعة 8، 10، 11 كيلو، و الغسالات الفوق اوتوماتيك سعة 8، 10، 11، 12 كيلو، والنصف أوتوماتيك سعة 6، 7، 8، 10 كيلو.

اسعار غسالات ايديال زانوسى.

اسعار غسالة زانوسي تحميل علوي 7 كيلو بقيمة 7000 جنيه.

اسعار غسالة زانوسي تحميل خلفي 7 كيلو بقيمة 6550 جنيه.

اسعار غسالة زانوسي تحميل أمامي 5 كيلو بقيمة 4650 جنيه.

اسعار غسالة زانوسي تحميل أمامي 6 كيلو بقيمة 5150 جنيه.

اسعار غسالة زانوسي تحميل خلفي 8 كيلو بقيمة 7350 جنيه.

اسعار غسالات ال جي.

سعر غسالة ال جي 7 كيلو تحميل من الأمام سيلفر بقيمة 9.990 جنيه.

سعر غسالة ال جي تحميل أمامي سيلفر 8 كيلو بقيمة 12.190 جنيه .

سعر غسالة ال جي 11 كيلو فوق اتوماتيك سيلفر بقيمة 8.999 جنيه, كما يمكنكم معرفة أسعار الثلاجات Prices of refrigerators في مصر جميع الأحجام وأشهر الماركات

سعر غسالة ال جي تحميل علوى فضي 16 كيلو بقيمة 10.299 جنيه .

سعر غسالة ال جي ستانلس ستيل 10.5 فضي تحميل اماميا بقيمة 19.090 جنيه.

اسعار غسالات فريش.

سعر غسالة فريش لون فضي سته كيلو بقيمة هو 4.719 جنيه.

سعر غسالة فريش لون فضي سبعة كيلو بقيمة 6.539 جنيه.

سعر غسالة فريش لون فضي 8 كيلو بقيمة 6.329 جنيه.

سعر غسالة فريش لون فضي 10 كيلو بقيمة 8،579 جنيه.

اسعار غسالات توشيبا.

سعر غسالة سبعة كيلو نصف توشيبا اوتوماتيك لون أبيض بقيمة 1.599 جنيه.

سعر غسالة عشرة كيلو نصف توشيبا اوتوماتيك لون أبيض بقيمة 2.209.جنيه.

سعر غسالة 12 كيلو نصف توشيبا اوتوماتيك لون أبيض بقيمة 2,480جنيه.

سعر غسالة 8 كيلو توشيبا فوق اوتوماتيك بقيمة 4.349 جنيه بالطلمبة.

سعر غسالة ستة كيلو نصف توشيبا اوتوماتيك بقيمة 969 جنيه.

سعر غسالة 14 كيلو توشيبا فوق اوتوماتيك بقيمة 9.285 جنيه.

سعر غسالة عشرة كيلو توشيبا فوق اوتوماتيك بقيمة 3.795جنيه.

سعر غسالة 11 كيلو توشيبا فوق اوتوماتيك بقيمة 4.140 جنيه.

اسعار غسالات سامسونج..