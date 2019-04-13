اسعار صرف العملات في السودان في السوق السوداء والبنك المركزي اليوم السبت “مُحدث يومياً”

نتابع معكم كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي الأخضر وباقي العملات السوق السوداء 2019، حيث يبحث العديد من اشقاءنا السودانيين عن اسعار صرف العملات في السودان بالسوق الموازية وهذا للعملات الأجنبية كالدولار واليورو والجنيه الاسترليني أو العربية منها مثل الجنيه المصري والريال السعودي والدينار الكويتي وغيرهم الكثير، وهذا حسب اهتمامات كل مواطن ومجال عمله، وهذا وقف آحر تحديث لاسعار العملات فقد سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا طفيفا في سعره في الفترة الأخيرة وهذا بعد هبوط سعره بشكل كبير امام العديد من العملات نتيجة صعود سعر الذهب.
اسعار صرف العملات في السودان في السوق السوداء اليوم
|الدولار الأمريكي “محدث”
|73.00 جنيه سوداني
|الريال السعودي “محدث”
|19.46 جنيه سوداني
|اليورو الأوروبي “محدث”
|81.76 جنيه سوداني
|الدرهم الإماراتي “محدث”
|20.00 جنيه سوداني
|الريال القطري “محدث”
|20.03 جنيه سوداني
|الجنيه الاسترليني “محدث”
|94.90جنيه سوداني
|الجنيه المصري “محدث”
|4.23 جنيه سوداني
|الدينار الكويتي
|228.19 جنيه سوداني
|الريال العماني
|157.14 جنيه سوداني
|الدينار البحريني
|146.74 جنيه سوداني
|الدينار الليبي
|35.42 جنيه سوداني
|الدولار الأسترالي
|35.64 جنيه سوداني
سعر الجنيه السوداني امام الدولار الامريكي اليوم
|الدولار
|89 جنيه سوداني
اسعار العملات في البنك المركزي السوداني اليوم السبت
يمكنكم عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي السوداني معرفة كل التغيرات في اسعار العملات في البنك المركزي أو يمكنكم متابعة هذا المقال بشكل يومي لمعرفة كل جديد في اسعار العملات في السودان اليوم.
|العملة
|شراء
|بيع
|متوسط
الدولار
47.7375
47.6188
الين الياباني
0.4295
0.4285
الجنيه الاسترليني
62.3938
62.2386
الفرنك السويسري
47.7251
47.6064
الدولار الكندي
35.8056
35.7166
كرونة السويدية
5.1548
5.1420
الكرونة النرويجية
5.5752
5.5614
الكرون الدنماركي
7.2012
7.1833
الدينار الكويتي
156.0559
155.6677
الريال السعودي
12.7293
12.6977
الدرهم الاماراتي
12.9980
12.9656
الريال القطري
13.1118
13.0792
الدينار البحريني
126.5911
126.2762
ريال عماني
123.9935
123.6850
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
64.9230
64.7518
الدولار الحسابي (مصر)
3.4725
3.4515
اليورو
53.7615
53.6278
XAR
1998.8573
1993.7399
اسعار البنوك من البنك المركزي السوداني اليوم
سعر الجنيه السوداني مقابل العملات في البنوك تختلف من بنك إلي آخر، ولكن سعر شراء الدولار الامريكي ثابت لدي جميع البنوك حاليا وهذا بقيمة 47.5 جنيه سوداني للدولار الواحد، ولكن يختلف سعر البيع بين 47.7375 و47.7380، أما سعر شراء اليورو الأجنبي فيتراوح بين 53.7135 وحتي 53.7200 جنيه سوداني.
اسم البنك
سعر شراء الدولار اليوم
سعر بيع الدولار اليوم
سعر بيع اليورو اليوم
بنك الخرطوم
47.5000
47.7375
53.9820
بنك بيبلوس أفريقيا
47.5000
47.7375
53.9820
البنك السعودي السوداني
47.5000
47.7375
53.9820
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية
47.5000
47.7375
53.9821
بنك النيل الأزرق المشرق
47.5000
47.7375
53.9529
البنك السوداني الفرنسي
47.5000
47.7375
53.9820
بنك التضامن الإسلامي
47.5000
47.7380
53.9880
بنك قطر الوطني الإسلامي
47.5000
47.7375
53.7212
بنك الجزيرة السوداني الأردني
47.5000
47.7375
53.9820
بنك فيصل الإسلامي السوداني
47.5000
47.7375
53.9820
بنك المال المتحد
47.5000
47.7375
53.9820
البنك الزراعي السوداني
47.5000
47.7375
53.9434
البنك السوداني المصري
47.5000
47.7375
53.9820
البنك الأهلي السوداني
47.5000
47.7380
53.9820
بنك الثروة الحيوانية
47.5000
47.7375
53.9820
مصرف السلام
47.5000
47.7375
53.9820
مصرف التنمية الصناعية
47.5000
47.7375
53.9820
بنك البركة السوداني
47.5000
47.7375
53.9820
البنك العربى السودانى
47.5000
47.7375
53.9821
بنك النيل
47.5000
47.7375
53.9821
مصرف المزارع التجاري
47.5000
47.7375
53.7135
بنك العمال الوطني
47.5000
47.7375
53.9820
بنك أمدرمان الوطني
47.5000
47.7380
53.9820
بنك أبوظبي الوطني
47.5000
47.7375
53.9820
البنك العقاري التجاري
47.5000
47.7375
53.9820
بنك النيلين للتنمية الصناعية
47.5000
47.7375
53.9820
بنك تنمية الصادرات
47.5000
47.7375
53.9820
بنك الإستثمار المالي
47.5000
47.7375
53.9820
بنك آيفوري
47.5000
47.7380
53.9529
بنك الشمال الإسلامي
47.5000
47.7375
53.9529
بنك الساحل والصحراء
47.5000
47.7375
53.9820
البنك الإسلامي السوداني
47.5000
47.7380
54.6170
البنك الأهلي المصري
47.5000
47.7375
53.9820
بنك أبوظبي الإسلامي
47.5000
47.7375
53.7135
بنك قطر الإسلامي
47.5000
47.7375
53.9820
بنك الخليج
47.5000
47.7375
53.9820
اسعار الصرافات من البنك المركزي السوداني اليوم
تسجل جميع الصرافات نفس سعر الشراء للعملة الأمريكية الخضراء وهذا بسعر 47.5 جنيه سوداني، ولكن هناك اختلافات طفيفة في سعر بيع الدولار بالصرافات السودانية، حيث تتراوح قيمه البيع بين 47.7375 و47.7380، وعلي الجانب الأخر بالنسبة لليورو فإنه يسجل اختلافات في اسعار الشراء والبيع بين الصرافات السودانية المختلفة، حيث تتراوح قيمة شراء اليورو بين 53.0000 وحتي 53.8370 يبنما يبلغ سعر بيع اليورو في الصرافات بين 53.2650 وحتي 54.1439 جنيه سوداني.
اسم الصرافة
سعر بيع الدولار اليوم
سعر بيع اليورو اليوم
شركة سوداكاش للصرافة
47.7375
53.9820
شركة الهجرة للصرافة
47.7375
53.9820
شركة باب المندب للصرافة
47.7375
53.9820
الشركة الأفريقية للصرافة
47.7375
53.9820
شركة اليمامة للصرافة
47.7375
53.9820
شركة وافا للصرافة
47.7375
53.8508
شركة أرجين للصرافة
47.7375
53.9821
شركة دينار للصرافة
47.7375
53.9820
شركة الرائد للصرافة
47.7380
54.1060
شركة ميج للصرافة
47.7375
53.9820
شركة الأنصاري للصرافة
47.7375
53.9820
شركة ليرا للصرافة
47.7380
53.9820
شركة هات للصرافة
47.7375
53.2650
شركة اسكاى لينك للصرافة
47.7380
53.9820
صرافة ديفان للصرافة
47.7375
53.9820
شركة المثانى للصرافة
47.7375
53.9820
شركة العبادى للصرافة
47.7375
53.9820
شركة الياقوت للصرافة المحدودة
47.7375
53.9821
شركة ين للصرافة المحدودة
47.7375
54.1439
ريميت للصرافة
47.7375
53.9821
اقصى الأسعار
47.7380
54.1439
أدنى الأسعار
47.7375
53.2650
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