اسعار صرف العملات في السودان في السوق السوداء والبنك المركزي اليوم السبت “مُحدث يومياً”

نتابع معكم كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي الأخضر وباقي العملات السوق السوداء 2019، حيث يبحث العديد من اشقاءنا السودانيين عن اسعار صرف العملات في السودان بالسوق الموازية وهذا للعملات الأجنبية كالدولار واليورو والجنيه الاسترليني أو العربية منها مثل الجنيه المصري والريال السعودي والدينار الكويتي وغيرهم الكثير، وهذا حسب اهتمامات كل مواطن ومجال عمله، وهذا وقف آحر تحديث لاسعار العملات فقد سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا طفيفا في سعره في الفترة الأخيرة وهذا بعد هبوط سعره بشكل كبير امام العديد من العملات نتيجة صعود سعر الذهب.

اسعار صرف العملات في السودان في السوق السوداء اليوم

الدولار الأمريكي “محدث” 73.00 جنيه سوداني الريال السعودي “محدث” 19.46 جنيه سوداني اليورو الأوروبي “محدث” 81.76 جنيه سوداني الدرهم الإماراتي “محدث” 20.00 جنيه سوداني الريال القطري “محدث” 20.03 جنيه سوداني الجنيه الاسترليني “محدث” 94.90جنيه سوداني الجنيه المصري “محدث” 4.23 جنيه سوداني الدينار الكويتي 228.19 جنيه سوداني الريال العماني 157.14 جنيه سوداني الدينار البحريني 146.74 جنيه سوداني الدينار الليبي 35.42 جنيه سوداني الدولار الأسترالي 35.64 جنيه سوداني

سعر الجنيه السوداني امام الدولار الامريكي اليوم

الدولار 89 جنيه سوداني

اسعار العملات في البنك المركزي السوداني اليوم السبت

يمكنكم عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي السوداني معرفة كل التغيرات في اسعار العملات في البنك المركزي أو يمكنكم متابعة هذا المقال بشكل يومي لمعرفة كل جديد في اسعار العملات في السودان اليوم.

العملة شراء بيع متوسط الدولار 47.5000 47.7375 47.6188 الين الياباني 0.4274 0.4295 0.4285 الجنيه الاسترليني 62.0834 62.3938 62.2386 الفرنك السويسري 47.4877 47.7251 47.6064 الدولار الكندي 35.6275 35.8056 35.7166 كرونة السويدية 5.1292 5.1548 5.1420 الكرونة النرويجية 5.5475 5.5752 5.5614 الكرون الدنماركي 7.1654 7.2012 7.1833 الدينار الكويتي 155.2795 156.0559 155.6677 الريال السعودي 12.6660 12.7293 12.6977 الدرهم الاماراتي 12.9333 12.9980 12.9656 الريال القطري 13.0466 13.1118 13.0792 الدينار البحريني 125.9613 126.5911 126.2762 ريال عماني 123.3766 123.9935 123.6850 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 64.5806 64.9230 64.7518 الدولار الحسابي (مصر) 3.4306 3.4725 3.4515 اليورو 53.4940 53.7615 53.6278 XAR 1988.6225 1998.8573 1993.7399

اسعار البنوك من البنك المركزي السوداني اليوم

سعر الجنيه السوداني مقابل العملات في البنوك تختلف من بنك إلي آخر، ولكن سعر شراء الدولار الامريكي ثابت لدي جميع البنوك حاليا وهذا بقيمة 47.5 جنيه سوداني للدولار الواحد، ولكن يختلف سعر البيع بين 47.7375 و47.7380، أما سعر شراء اليورو الأجنبي فيتراوح بين 53.7135 وحتي 53.7200 جنيه سوداني.

اسم البنك سعر شراء الدولار اليوم سعر بيع الدولار اليوم سعر شراء اليورو اليوم سعر بيع اليورو اليوم بنك الخرطوم 47.5000 47.7375 53.7135 53.9820 بنك بيبلوس أفريقيا 47.5000 47.7375 53.7135 53.9820 البنك السعودي السوداني 47.5000 47.7375 53.7135 53.9820 بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية 47.5000 47.7375 53.7135 53.9821 بنك النيل الأزرق المشرق 47.5000 47.7375 53.6845 53.9529 البنك السوداني الفرنسي 47.5000 47.7375 53.7135 53.9820 بنك التضامن الإسلامي 47.5000 47.7380 53.7200 53.9880 بنك قطر الوطني الإسلامي 47.5000 47.7375 53.4539 53.7212 بنك الجزيرة السوداني الأردني 47.5000 47.7375 53.7135 53.9820 بنك فيصل الإسلامي السوداني 47.5000 47.7375 53.7135 53.9820 بنك المال المتحد 47.5000 47.7375 53.7135 53.9820 البنك الزراعي السوداني 47.5000 47.7375 53.6750 53.9434 البنك السوداني المصري 47.5000 47.7375 53.7135 53.9820 البنك الأهلي السوداني 47.5000 47.7380 53.7135 53.9820 بنك الثروة الحيوانية 47.5000 47.7375 53.7135 53.9820 مصرف السلام 47.5000 47.7375 53.7135 53.9820 مصرف التنمية الصناعية 47.5000 47.7375 53.7135 53.9820 بنك البركة السوداني 47.5000 47.7375 53.7135 53.9820 البنك العربى السودانى 47.5000 47.7375 53.7135 53.9821 بنك النيل 47.5000 47.7375 53.7135 53.9821 مصرف المزارع التجاري 47.5000 47.7375 53.7135 53.7135 بنك العمال الوطني 47.5000 47.7375 53.7135 53.9820 بنك أمدرمان الوطني 47.5000 47.7380 53.7140 53.9820 بنك أبوظبي الوطني 47.5000 47.7375 53.7135 53.9820 البنك العقاري التجاري 47.5000 47.7375 53.7135 53.9820 بنك النيلين للتنمية الصناعية 47.5000 47.7375 53.7135 53.9820 بنك تنمية الصادرات 47.5000 47.7375 53.7135 53.9820 بنك الإستثمار المالي 47.5000 47.7375 53.7135 53.9820 بنك آيفوري 47.5000 47.7380 53.6845 53.9529 بنك الشمال الإسلامي 47.5000 47.7375 53.6845 53.9529 بنك الساحل والصحراء 47.5000 47.7375 53.7135 53.9820 البنك الإسلامي السوداني 47.5000 47.7380 54.3457 54.6170 البنك الأهلي المصري 47.5000 47.7375 53.7135 53.9820 بنك أبوظبي الإسلامي 47.5000 47.7375 53.9821 53.7135 بنك قطر الإسلامي 47.5000 47.7375 53.7135 53.9820 بنك الخليج 47.5000 47.7375 53.7135 53.9820

اسعار الصرافات من البنك المركزي السوداني اليوم

تسجل جميع الصرافات نفس سعر الشراء للعملة الأمريكية الخضراء وهذا بسعر 47.5 جنيه سوداني، ولكن هناك اختلافات طفيفة في سعر بيع الدولار بالصرافات السودانية، حيث تتراوح قيمه البيع بين 47.7375 و47.7380، وعلي الجانب الأخر بالنسبة لليورو فإنه يسجل اختلافات في اسعار الشراء والبيع بين الصرافات السودانية المختلفة، حيث تتراوح قيمة شراء اليورو بين 53.0000 وحتي 53.8370 يبنما يبلغ سعر بيع اليورو في الصرافات بين 53.2650 وحتي 54.1439 جنيه سوداني.

اسم الصرافة سعر شراء الدولار اليوم سعر بيع الدولار اليوم سعر شراء اليورو اليوم سعر بيع اليورو اليوم شركة سوداكاش للصرافة 47.5000 47.7375 53.7135 53.9820 شركة الهجرة للصرافة 47.5000 47.7375 53.7135 53.9820 شركة باب المندب للصرافة 47.5000 47.7375 53.7135 53.9820 الشركة الأفريقية للصرافة 47.5000 47.7375 53.7135 53.9820 شركة اليمامة للصرافة 47.5000 47.7375 53.7135 53.9820 شركة وافا للصرافة 47.5000 47.7375 53.5829 53.8508 شركة أرجين للصرافة 47.5000 47.7375 53.7135 53.9821 شركة دينار للصرافة 47.5000 47.7375 53.7135 53.9820 شركة الرائد للصرافة 47.5000 47.7380 53.8370 54.1060 شركة ميج للصرافة 47.5000 47.7375 53.7135 53.9820 شركة الأنصاري للصرافة 47.5000 47.7375 53.7135 53.9820 شركة ليرا للصرافة 47.5000 47.7380 53.7135 53.9820 شركة هات للصرافة 47.5000 47.7375 53.0000 53.2650 شركة اسكاى لينك للصرافة 47.5000 47.7380 53.7135 53.9820 صرافة ديفان للصرافة 47.5000 47.7375 53.7134 53.9820 شركة المثانى للصرافة 47.5000 47.7375 53.7135 53.9820 شركة العبادى للصرافة 47.5000 47.7375 53.7135 53.9820 شركة الياقوت للصرافة المحدودة 47.5000 47.7375 53.7135 53.9821 شركة ين للصرافة المحدودة 47.5000 47.7375 53.8745 54.1439 ريميت للصرافة 47.5000 47.7375 53.7135 53.9821 اقصى الأسعار 47.5000 47.7380 53.8745 54.1439 أدنى الأسعار 47.5000 47.7375 53.0000 53.2650

← آخر خبر: