اسعار كعك عيد الفطر 2020 من حلواني العبد – مخبوزات العيد ( بسكويت – بيتي فور – غريبة- منين )

تعتبر مخبوزات وحلويات العديد واحد من أهم المظاهر التى يحرص المصريين على أن تكون ضمن الاحتفالات والاستعدادات لاستقبال عيد الفطر , فقبل انتهاء شهر رمضان المبارك غالبية المصريون يشترون الملابس الجديدة , ويقومون بشراء مخبوزات وحلويات من كعك وبسكويت وغريبة وبيتي فور وغيرها أو خبزها في المنزل .

حلواني العبد واحد من أهم محلات الحلويات وتعتبر العلامة التجارية الاشهر والاكثر اهتماماً في الحلويات في مصر وخاصة في تلك مناسبة فبجانب توفر المخبوزات في فروعهم يتواجد العلب الخاصة بهم في اشهر السوبر والهايبر ماركت في محافظات مصر المختلفة .

قائمة اسعار مخبوزات وحلويات عيد الفطر 2020 من حلواني العبد

تتوفر في فروع حلواني العبد مخبوزات سايب وعلب بالوزن

اسعار السايب بالوزن

اسم الصف سعر النصف كيلو بالجينة سعر الكيلو بالجنية كحك سادة 55 110 كحك ملبن 55 110 كحك عجمية 55 110 كحك عين جمل 80 160 كحك فسدق 85 170 كحك مشكلت 60 120 كوكيز شوكلاتة 50 95 بيتي فور ممتاز 60 120 بيتي فور بالمكسرات 75 150 بسكويت سادة 50 95 بسكويت برتقال 50 95 بسكويت جوز هند 50 95 بسكويت بالشيكولاتة 50 95 بسكويت مشكلت 55 105 غريبة باللوز 75 150 منين سادة 50 95 منين عجوة 50 95

اسعار العلب