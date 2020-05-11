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اسعار كعك عيد الفطر 2020 من حلواني العبد – مخبوزات العيد ( بسكويت – بيتي فور – غريبة- منين )

بواسطة محمد عبد الرازق

تعتبر مخبوزات وحلويات العديد واحد من أهم المظاهر التى يحرص المصريين على أن تكون ضمن الاحتفالات والاستعدادات لاستقبال عيد الفطر , فقبل انتهاء شهر رمضان المبارك غالبية المصريون يشترون الملابس الجديدة , ويقومون بشراء مخبوزات وحلويات من كعك وبسكويت وغريبة وبيتي فور وغيرها أو خبزها في المنزل .

حلواني العبد واحد من أهم محلات الحلويات وتعتبر العلامة التجارية الاشهر والاكثر اهتماماً في الحلويات في مصر وخاصة في تلك مناسبة فبجانب توفر المخبوزات في فروعهم يتواجد العلب الخاصة بهم في اشهر السوبر والهايبر ماركت في محافظات مصر المختلفة .

قائمة اسعار مخبوزات وحلويات عيد الفطر 2020 من حلواني العبد

تتوفر في فروع حلواني العبد مخبوزات سايب وعلب بالوزن

اسعار السايب بالوزن

اسم الصف سعر النصف كيلو بالجينة سعر الكيلو بالجنية
كحك سادة 55 110
كحك ملبن 55 110
كحك عجمية 55 110
كحك عين جمل 80 160
كحك فسدق 85 170
كحك مشكلت 60 120
كوكيز شوكلاتة 50 95
بيتي فور ممتاز 60 120
بيتي فور بالمكسرات 75 150
بسكويت سادة 50 95
بسكويت برتقال 50 95
بسكويت جوز هند 50 95
بسكويت بالشيكولاتة 50 95
بسكويت مشكلت 55 105
غريبة باللوز 75 150
منين سادة 50 95
منين عجوة 50 95

اسعار العلب

  • علبة مشكل 1 كيلو ( كحك سادة – بيتي فور ممتاز – بسكويت ) بسعر 115 جنية .
  • علبة مشكل 1.5 كيلو ( كحك سادة – بيتي فور ممتاز – بسكويت – غريبة باللوز ) بسعر 180 جنية .
  • علبة مشكل 2 كيلو ( كحك سادة – بيتي فور ممتاز – بسكويت – بسكويت بالشيكولاتة – غريبة باللوز ) بسعر 230 جنية .
  • علبة مشكل 3 كيلو ( كحك سادة – كحك عين جمل –  بيتي فور ممتاز – بيتي فور بالمكسرات – بسكويت – بسكويت بالشيكولاتة – غريبة باللوز ) بسعر 370 جنية .
  • علبة مشكل 4 كيلو ( كحك سادة – كحك ملبن – كحك عين جمل –  بيتي فور ممتاز – بيتي فور بالمكسرات – بسكويت – بسكويت بالشيكولاتة – غريبة باللوز ) بسعر 500 جنية .
  • علبة صفيح هدايا ( كحك سادة – كحك عين جمل – بيتي فور ممتاز – بيتي فور بالمكسرات – بسكويت – بسكويت بالشيكولاتة – غريبة باللوز ) بسعر 575 جنية .
  • علبة مشكل 5.25 كيلو ( كحك سادة – كحك ملبن – كحك عين جمل –  بيتي فور ممتاز – بيتي فور بالمكسرات – بسكويت سادة – بسكويت مشكلت – كوكيز شيكولاتة – – غريبة باللوز ) بسعر 750 جنية .
  • علبة مشكل 6 كيلو ( كحك سادة – كحك ملبن – كحك عين جمل –  كحك عجمية – بيتي فور ممتاز – بيتي فور بالمكسرات – بسكويت سادة – بسكويت مشكلت – بسكويت بالشيكولاتة – كوكيز شيكولاتة – – غريبة باللوز ) بسعر 950 جنية .
محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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