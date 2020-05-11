اسعار كعك عيد الفطر 2020 من حلواني العبد – مخبوزات العيد ( بسكويت – بيتي فور – غريبة- منين )

تعتبر مخبوزات وحلويات العديد واحد من أهم المظاهر التى يحرص المصريين على أن تكون ضمن الاحتفالات والاستعدادات لاستقبال عيد الفطر , فقبل انتهاء شهر رمضان المبارك غالبية المصريون يشترون الملابس الجديدة , ويقومون بشراء مخبوزات وحلويات من كعك وبسكويت وغريبة وبيتي فور وغيرها أو خبزها في المنزل .
حلواني العبد واحد من أهم محلات الحلويات وتعتبر العلامة التجارية الاشهر والاكثر اهتماماً في الحلويات في مصر وخاصة في تلك مناسبة فبجانب توفر المخبوزات في فروعهم يتواجد العلب الخاصة بهم في اشهر السوبر والهايبر ماركت في محافظات مصر المختلفة .
قائمة اسعار مخبوزات وحلويات عيد الفطر 2020 من حلواني العبد
تتوفر في فروع حلواني العبد مخبوزات سايب وعلب بالوزن
اسعار السايب بالوزن
|اسم الصف
|سعر النصف كيلو بالجينة
|سعر الكيلو بالجنية
|كحك سادة
|55
|110
|كحك ملبن
|55
|110
|كحك عجمية
|55
|110
|كحك عين جمل
|80
|160
|كحك فسدق
|85
|170
|كحك مشكلت
|60
|120
|كوكيز شوكلاتة
|50
|95
|بيتي فور ممتاز
|60
|120
|بيتي فور بالمكسرات
|75
|150
|بسكويت سادة
|50
|95
|بسكويت برتقال
|50
|95
|بسكويت جوز هند
|50
|95
|بسكويت بالشيكولاتة
|50
|95
|بسكويت مشكلت
|55
|105
|غريبة باللوز
|75
|150
|منين سادة
|50
|95
|منين عجوة
|50
|95
اسعار العلب
- علبة مشكل 1 كيلو ( كحك سادة – بيتي فور ممتاز – بسكويت ) بسعر 115 جنية .
- علبة مشكل 1.5 كيلو ( كحك سادة – بيتي فور ممتاز – بسكويت – غريبة باللوز ) بسعر 180 جنية .
- علبة مشكل 2 كيلو ( كحك سادة – بيتي فور ممتاز – بسكويت – بسكويت بالشيكولاتة – غريبة باللوز ) بسعر 230 جنية .
- علبة مشكل 3 كيلو ( كحك سادة – كحك عين جمل – بيتي فور ممتاز – بيتي فور بالمكسرات – بسكويت – بسكويت بالشيكولاتة – غريبة باللوز ) بسعر 370 جنية .
- علبة مشكل 4 كيلو ( كحك سادة – كحك ملبن – كحك عين جمل – بيتي فور ممتاز – بيتي فور بالمكسرات – بسكويت – بسكويت بالشيكولاتة – غريبة باللوز ) بسعر 500 جنية .
- علبة صفيح هدايا ( كحك سادة – كحك عين جمل – بيتي فور ممتاز – بيتي فور بالمكسرات – بسكويت – بسكويت بالشيكولاتة – غريبة باللوز ) بسعر 575 جنية .
- علبة مشكل 5.25 كيلو ( كحك سادة – كحك ملبن – كحك عين جمل – بيتي فور ممتاز – بيتي فور بالمكسرات – بسكويت سادة – بسكويت مشكلت – كوكيز شيكولاتة – – غريبة باللوز ) بسعر 750 جنية .
- علبة مشكل 6 كيلو ( كحك سادة – كحك ملبن – كحك عين جمل – كحك عجمية – بيتي فور ممتاز – بيتي فور بالمكسرات – بسكويت سادة – بسكويت مشكلت – بسكويت بالشيكولاتة – كوكيز شيكولاتة – – غريبة باللوز ) بسعر 950 جنية .