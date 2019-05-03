اعرف الآن | أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 3-5-2019 بالمصنعية

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة نستعرضها لكم عبر موقعنا كلمة دوت أورج خاصةً وأن سعر الذهب تهم فئة كبيرة من المواطنين في الوطن العربي بشكل خاص، شهد الذهب تراجع في قيمته في تعاملات أمس الخميس بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد، وسجل عيار 21 الأكثر شعبيه في محلات الصاغة 609 جنية مقابل الجرام الواحد، وجاء تراجع أسعار الذهب في مصر تزامناً مع إنخفاض أوقية الذهب عالمياً.

أسعار الذهب في مصر

استقرت أسعار الذهب في مصر على أحدث أسعار سجلتها أعيرة الذهب مساء أمس الخميس، بعد تراجع الأوقية بنحو 10 دولارات، لتُسجل أوقية الذهب الآن 1270 دولار بدلاً من 1280 دولار، وسجل سعر الجنية الذهب والذي يزن 8 جرامات بنحو 4872 جنية.

العيار السعر بالجنية عيار 24 697 عيار 21 609 عيار 18 521 الجنية الذهب 4872

بعد التصريحات الخاصة برئيس البنك المركزي الأمريكي بخصوص خفض سعر الفائدة خلال الأيام القليلة القادمة انعكست التصريحات على أسعار الذهب عالمياً وفق ما صرح به عضو شعبة المعادن الثمينة، ونتابع معكم سعر عيار الذهب على مدار اليوم ورصد أسعار المعدن الأصفر الجديدة في حالة وجود أي تحركات جديدة اليوم الجمعة.

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قيمة مصنعية الذهب في مصر

قد توجد بعض الاختلافات البسيطة في أسعار الذهب اليوم من صائغ لآخر ويتوقف اختلاف قيمة المصنعية لعدة عوامل، أبرزها حجم المشغولات بالمعدن الأصفر، أي أنه لا يوجد ضوابط لقيمة المصنعية فقد تترواح قيمة المصنعية إلي 200 جنية وقد تصل أيضاً إلي 30 جنية.

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