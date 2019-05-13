اعرف بكام | أسعار الدولار اليوم الإثنين 13-5-2019 مقابل الجنية المصري

شهدت أسعار الدولار اليوم في مصر استقرار ملحوظ أمام الجنية المصري مع بداية التعاملات الصباحية ليوم الإثنين في البنوك، وذلك بعد أن تراجعت بشكل ملحوظ في 3 بنوك مساء أمس الأحد، ليستقر مصرف أبو ظبي الإسلامي كأعلى بنك يُسجل أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 17.13 جنية مقابل 17.20 للبيع، فيما سجل بنك عودة أقل سعر لبيع الدولار بنحو 17.11 جنية.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر صرف الدولار في بنك المشرق عند 17.05 للشراء مقابل 17.15 للبيع، فيما سجل بنك الإسكندرية للشراء 17.02 جنية مقابل 17.12 للبيع، الجدير بالذكر أن سعر الدولار منذ بداية شهر رمضان الكريم وقد شهد انخفاض مستمر في قيمته أمام الجنية المصري بفروق بسيطة، ويأتي ذلك وفقاً لحالة العرض والطلب، خاصةً بعد تعويم الجنية المصري.

سجل متوسط سعر صرف الدولار بنحو 17.08 جنية، وذلك وفق آخر تقارير صادرة من البنوك المصرية حتي الآن، ونتابع معكم سعر الدولار طوال اليوم وفي حالة وجود أي تغييرات طرأت على العملة سوف نرصدها لكم في الحال.

أسعار الدولار اليوم

شهدت أسعار الدولار اليوم حالة من الاستقرار الملحوظ في قيمة الدولار أمام الجنية المصري في كافة البنوك في مصر، ونستعرض معكم أسعار الدولار أمام الجنية في جميع البنوك بيع وشراء.

البنك شراء بيع مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.13 17.20 بنك القاهرة 17.07 17.17 البنك العربي الإفريقي 17.04 17.14 بنك HSBC 17.04 17.14 بنك مصر 17.03 17.13 بنك الإسكندرية 17.02 17.12 البنك التجاري الدولي CIB 17.02 17.12 بنك عودة 17.01 17.11 بنك قطر الوطني 17.01 17.11

فيما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري للشراء 17.03 مقابل 17.13 للبيع، وتراوحت قيمة الورقة الخضراء في السوق السوداء من بين 17.13 وحتى 17.17 للشراء، وأخيراً استقرت قيمة صرف الأخضر في بنك كريدي أجريكول عند 17.03 للشراء مقابل 17.13 للبيع.