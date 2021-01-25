اعرف بكام الجرام| أسعار الذهب اليوم الإثنين 25 يناير 2021

شهدت أسعار الذهب، اليوم الإثنين الخامس والعشرون من يناير الجاري، حالة من الارتباك بين الإرتفاع والإنخفاض استقرت على خلال التعاملات المسائية بالأسواق المحلية بقيمة جنيهين، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر بيعا بمصر نحو 814 جنيهًا للجرام الواحد، وسجل السعر العالمى لأوقية الذهب نحو 1862 دولارا، وسنعرض في هذا المقال أسعار الذهب بالتفصيل خلال التعاملات المسائية بسوق الصاغة، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة للتسهيل عبى قراء موقع “كلمة”.

أسعار الذهب اليوم الإثنين بالأسواق المحلية

ووفقًا لما أعلن عنه نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة، في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، فإن سعر الذهب ارتفع بالسوق المحلي في نتصف تعاملات اليوم بقيمة جنيهين، وجاءت على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: سجل 930 جنيهًا للجرام الواحد. سعر الذهب عيار 21: سجل 814 جنيهًا للجرام الواحد. سعر الذهب عيار 18: سجل 697 جنيهًا للجرام الواحد. سعر الجنيه الذهب: سجل 6512 جنيهًا. سعر أوقية الذهب: 1862 دولارًا.

أسباب حالة عدم الاستقرار في أسعار الذهب

وأشار “نجيب”، أن أسعار الذهب تشهد حالة من عدم الاستقرار في ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” وتبعاته الاقتصادية، حيث تتحكم عدة معايير في سعر الذهب على المستوى العالمي، وتزداد وتنخفض أسعاره وفقًا لإقبال المستثمرين على المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها أغلب دول العالم.