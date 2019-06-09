اعرف بكام الطن انهاردة..أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9-6-2019 في مصر

أسعار الحديد والأسمنت في مصر شهدت منذ مطلع الشهر الجاري يونيو 2019 استقرار تام مقابل سعر الطن، ويأتي ذلك في إطار الخطة التي قامت بوضعها الحكومة مؤخراً بهدف ضبط كافة الأسعار في مصر، بهدف تراجع معدلات التضخيم في مصر، جديراً بالذكر أن سعر الحديد قد شهد عدد من الإرتفاعات التاريخية لأول مرة في مصر مباشرةً بعد تعويم العملة المصرية أمام العملات الأخري وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنية بنحو الضعف تقريباً في البنوك.

أسعار الحديد والأسمنت في مصر

مع بداية التعاملات اليومية في سوق المواد والبناء سجلت أسعار الحديد والأسمنت استقرار تام دون وجود أي تغييرات جديدة، وقد أكد أحد تجار مواد البناء بمحافظة حلوان على أن أسعار الحديد قد شهدت ارتفاعاً خلال الفترة الماضية لعدة أسباب، من ضمنها ارتفاع أسعار الطاقة في مصر وكذلك زيادة عدد المشروعات الجارية، جديراً بالذكر أن سعر الحديد اليوم يهم فئة كبيرة من المواطنين المُقبلين على البناء في المقام الأول، وكذلك شركات المقاولات العامة.

سعر الحديد اليوم

نتابع معكم سعر الحديد اليوم الأحد في كافة مصانع مصر، حيث استقر سعر طن الحديد لعز الأكثر رواجاً عند 11600 جنية، فيما سجل سعر الحديد للجيوشي 12250 جنية، ونستعرض معكم الآن أسعار الحديد اليوم مُحدثة وفق أخر تقارير صادرة من شعبة المواد والبناء.

المنتج السعر بالجنية مقابل الطن حديد عز 11600 بشاي 12250 المصريين ما بين 12100 و 12200 الجيوشي 12250 مصر ستيل 12220 العتال 12250 المراكبي 12200 عطية 12200 العشري 12250

فيما سجل سعر طن حديد عز وفق سعر تسليم المصنع بنحو 11800 جنية، بينما سجل المراكبي بسعر تسليم المصنع 11740 جنية مقابل الطن، واستقر سعر طن الحديد لمنتج العشري عند 11500 جنية، وأخيراً سجل الجيوشي ومصر ستيل طبقاً لسعر تسليم المصنع للطن 11600 جنية، ونتابع معكم أسعار الحديد في مصر على مدار اليوم ورصد كافة الأخبار المتعلقة بالحديد في مصر.

سعر الأسمنت اليوم

بالتزامن مع استقرار أسعار مواد البناء، استقر سعر طن الأسمنت اليوم في مصر مع بداية تعاملات الأحد، طبقاً للتقرير الأحدث الخاص بشعبة مواد البناء، حيث استقر سعر طن أسمنت السويس عند 790 جنية وفق سعر تسليم المصنع، وإليكم قائمة أسعار الأسمنت في مصر اليوم الأحد.

المنتج أقل سعر بالجنيه أعلى سعر بالجنيه المسلح 810 815 النصر 795 800 التعمير 800 805 حورس 800 800 المخصوص 800 800 أسوان 790 795 سيناء 790 795 السويس 790 795 السويدي 810 815

وسجل سعر الأسمنت لمنتج جنوب الوادي 795 جنية، النهضة 790 جنية، أسيك 800 جنية، وأخيراً البرج بنحو 950 جنية مقابل الطن الواحد، علماً بأن الأسعار طبقاً لأسعار تسليم المصنع، وقد سجل سعر الأسمنت الأبيض لمنتج سوبر سيناء 2250 جنية مقابل الطن، وسجل الأبيض العادة 2350 جنية، ليستقر الأسمنت الأبيض عند متوسط 2250 جنية للطن.