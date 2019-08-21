اعرف بكام النهاردة.. أحدث أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم 21-8-2019

أسعار العملات اليوم أمام الجنية المصري، تباينت الأسعار اليوم الأربعاء مقارنة بتعاملات أمس وفقاً لأحدث الأسعار الصادرة من مختلف البنوك العاملة في مصر، وفي مقدمة البنوك “البنك الأهلي المصري”، وننشر لكم من خلال موقعنا (كلمة دوت أورج) أحدث أسعار العملات اليوم الموافق 21-8-2019.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار في “البنك المركزي المصري” للشراء 16.54 جنيه و 16.66 جنيه للبيع، بينما سجل الدولار في “بنك مصر” 16.52 جنيه للشراء و 16.62 للبيع، سعر الدولار في “البنك الأهلي المصري” 16.52 للشراء و 16.62 للبيع، في “بنك القاهرة” 16.53 جنيه للشراء و 16.63 جنيه للبيع، سعر الدولار في “البنك التجاري الدولي” سجل سعر الشراء 16.54 جنيه وللبيع سجل 16.64 جنيه.

الدولار في “بنك أبو ظبي الإسلامي” 16.55 جنيه للشراء و 16.65 جنيه للبيع، بينما سجل الدولار في “بنك الإسكندرية” 16.53 جنيه للشراء و 16.63 جنيه للبيع، في “بنك عودة” سجل 16.55 جنيه لسعر الشراء و 16.65 جنيه لسعر البيع.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو الأوروبي اليوم أمام الجنيه المصري، ارتفاع طفيف تبعاً لآخر التحديثات من البنك الأهلي، وقد بلغ سعر الشراء 18.32 جنيه، بينما سعر البيع سجل 18.46 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه اليوم، 4.4 جنيه للشراء و 4.43 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سجل الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، للشراء 20.04 جنيه و 20.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر صرف الدينار أمام الجنيه المصري، وفقاً لآخر بيانات من البنك الأهلي، للشراء 54.31 جنيه، 54.67 جنيه للبيع.