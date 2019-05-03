اعرف بكام النهارده | سعر الدولار اليوم الجمعة 3-5-2019 في بنوك مصر

سعر الدولار اليوم الجمعة في مصر مقابل الجنية المصري نستعرضه معكم عبر موقعنا كلمة دوت أورج في كافة البنوك المصرية، سجل سعر الدولار استقرار أمام العملة المصرية تزامناً مع العطلة الرسمية للبنوك بعد أن تراجعت الورقة الخضراء بشكل طفيف مساء أمس الخميس، ووفق آخر تحديثات يُقدم الآن مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى قيمة لشراء الدولار بمقابل 17.15 جنية، ويُسجل التجاري الدولي أقل سعر للبيع بقيمة 17.20 جنية.

سعر الدولار اليوم الجمعة

منذ مطلع شهر مايو الجاري 2019 شهد أمس أول تحرك طفيف في قيمة الدولار أمام الجنية، و قد سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك مصر للشراء 17.12 جنية مقابل 17.22 للبيع، فيما سجل الدولار في بنك عودة للشراء 17.13 للشراء مقابل 17.23 للبيع، وإليكم سعر صرف الدولار في البنوك الأخري مُحدثة طبقاً لأخر تحديث.

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك بلوم مصر 17.13 17.23 المصرف المتحد 17.13 17.23 بنك عودة 17.13 17.23 بنك المشرق 17.13 17.23 بنك القاهرة 17.12 17.22 بنك مصر 17.12 17.22 بنك الإسكندرية 17.12 17.22 البنك التجاري الدولي CIB 17.10 17.20 بنك HSBC 17.14 17.24

وسجل سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس 17.11 للشراء مقابل 17.22 للبيع، واستقر سعر الورقة الخضراء في بنك كريدي أجريكول عند 17.13 للشراء، علماً بأن أسعار الدولار في الجدول السابق تُحدث على مدار اليوم بشكل مستمر في حالة وجود تحركات جديدة في أسعار الدولار اليوم.

سعر الدولار في السوق السوداء

لم يشهد سعر صرف الدولار في السوق السوداء تحركات جديدة منذ مطلع الشهر الجاري مايو 2019، وقد استقر سعر الصرف عند 17.20 للشراء مقابل 17.25 جنية، الجدير بالذكر أن قرار التعويم قد قضي بشكل كبير على السوق السوداء بعد أن أصبحت العملة الأمريكية تُحدد بناء على العرض والطلب في المقام الأول، فأصبح الإتجاه الأكثر نحو البنوك بعكس فترات ما قبل التعويم.

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