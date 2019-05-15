اعرف بكام انهارده | سعر الدولار مقابل الجنية اليوم الأربعاء 15-5-2019 والورقة الخضراء تتراجع

شهد سعر الدولار اليوم تراجع في قيمته أمام الجنية المصري وذلك في أحدث تعاملات له اليوم الأربعاء، وسجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي cib تراجع لأقل من 17 جنية لأول مرة منذ أكثر من عامين، ليسجل للشراء 16.99 مقابل 17.09 للبيع، وجاء تراجع قيمة الدولار أمام الجنية بعد زيادة التدفقات الدولارية في البنوك، ويُقدم بنك البركة أعلى سعر للشراء بنحو 17.04 جنية مقابل الدولار.

سعر الدولار اليوم الأربعاء

نتابع معكم عبر موقع كلمة دوت أورج سعر الدولار اليوم منذ بداية التعاملات الصباحية في البنوك وحتي نهاية اليوم لحظة بلحظة، خاصةً وأن بكام الدولار انهارده أصبح من أكثر الأسئلة انتشاراً الأيام الحالية بعد سلسلة التراجع التي يشهدها الدولار في البنوك، كما تُشير التوقعات بإستمرار انخفاض الدولار مع زيادة التدفقات الأجنبية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 17.02 17.14 بنك عودة 17.01 17.11 بنك القاهرة 17.01 17.11 البنك الأهلي المصري 17.01 17.11 بنك مصر 17.01 17.11 البنك العربي الأفريقي 17.01 17.11 بنك الإسكندرية 17 17.10 بنك قطر الوطني 16.99 17.09 البنك التجاري الدولي CIB 16.99 17.09

وسجل المصرف المتحد للشراء 17.01 جنية مقابل 17.11 جنية للبيع، وسجل كريدي أجريكول للشراء 17.02 للشراء مقابل 17.12 للبيع، وانخفض سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي خلال الأيام القليلة الماضية بنحو 11 قرش ليسجل الآن 17.04 للشراء مقابل 17.14 جنية.

سعر صرف الدولار أمام الجنية

وضمن تقرير أسعار الدولار اليوم في البنوك، سجل بنك سايب 17.03 جنية للشراء مقابل 17.13 للبيع، وسجل البنك الأهلي اليوناني 17.03 مقابل 17.13 للبيع، ومن المتوقع أن يشهد الدولار خلال الأيام القليلة الماضية مزيد من التراجع في قيمته أمام الجنية المصري، نتيجة لزيادة التدفقات من العملات الأجنبية هذه الفترة.

أسعار العملات اليوم مقابل الجنية

أسعار العملات اليوم أحد أبرز إهتمامات المواطنين في مصر، خاصةً سعر الدولار اليوم وسعر الريال السعودي وأخيراً اليورو مقابل الجنية، ونرصد لكم أسعار أبرز العملات انتشاراً في مصر طبقاً لبنك مصر آخر تحديثات حتى الآن.

العملة سعر الشراء سعر البيع الدولار الأمريكي 17.01 17.11 الريال السعودي 4.53 4.56 اليورو 19.04 19.20 الدينار الكويتي 55.89 56.32 الريال القطري 4.41 4.70 الريال العماني 44.18 44.44 الدرهم الإماراتي 4.64 4.66 الدولار الكندي 12.61 12.72 الجنية الإسترليني 21.94 22.11

علماً بأن كافة أسعار العملات في الجدول السابق هي أسعار العملات اليوم طبقاً لسعر تحويل البيع والشراء في بنك مصر.