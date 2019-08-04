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اعرف بكام.. تراجع أسعار الدواجن اليوم في مصر وارتفاع كرتونة البيض الأحد 4-8-2019

كتب مها ماجدفي آخر تحديث
اعرف بكام.. تراجع أسعار الدواجن اليوم في مصر وارتفاع كرتونة البيض الأحد 4-8-2019
أسعار الدواجن اليوم

شهدت أسعار الدواجن في مصر خلال الأيام القليلة الماضية تراجع ملحوظ، وتعتبر الأسعار هذا العام 2019 مقارنة بالعام الماضي 2018 منخفضة، وذلك بسبب الوفرة في الكميات المطلوبة في منافذ البيع، وأيضاً عدم وجود عجز لدى التجار وفي السوق المصري، وننقل لكم من خلال موقع كلمة دوت أورج، أسعار الدواجن اليوم في البورصة الرئيسية وفي الأسواق المصرية.

سعر الدواجن اليوم في مصر

يحرص العديد من المتابعين على معرفة أسعار الدواجن اليوم، ومتابعة أخبار البورصة الرئيسية للدواجن، حيث أن البورصة تقوم بتحديد أسعار الدواجن بمختلف أنواعها في المزارع والمحلات والأسواق، وجاءت أسعار الدواجن اليوم على النحو التالي

لحم أبيض22 جنيه للكيلوبط مولارديتراوح من 12.50 : 13.00 جنيه
لحم ساسو36 جنيه للكيلوكتكوت أبيضيتراوح من 4.75 : 5.00 جنيه
لحم بلدي37 جنيه للكيلوكتكوت ساسويتراوح من 4.00 إلى 4.25 حنيه
لحم أمهات20 جنيه للكيلوكتكوت بلدييتراوح من 3.75 إلى 4.00 جنيه
بط بكينييتراوح من 3.80 : 4.00 جنيهبيض أحمريتراوح سعر الكرتونة من 34.00 : 34.50 جنيه
بط مسكوفييتراوح من 11.50 : 12.00 جنيهبيض بلدييتراوح سعر الكرتونة من 35.00 : 35.50 جنيه

وأكد رئيس الثروة الداجنة الدكتور “عبد العزيز السيد”، أن أسعار الدواجن من المزرعة اليوم 21 جنيه لسعر الكيلو، فعندما تصل إلى المستهلك تصبح سعرها بين 26 جنيه للكيلو، بينما أسعار الدجاج البلدي للكيلو 27 جنيه، وتصل إلى المستهلك بسعر 37 جنيه حد أقصى، كما جاءت سعر كرتونة البيض 35.50 جنيه من المزرعة، وعندما تصل إلى المستهلك تكون بسعر يتراوح من 40.00 : 42.00 جنيه على حسب المنطقة السكنية.

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عن الكاتب

مها ماجد

كاتبة لدى موقع كلمة، حاصلة على ليسانس أداب فرنساوي، أهوى كتابة الأخبار الفنية والعمل بالإنترنت إلى جانب عملي بالتدريس.

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