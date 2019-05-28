اعرف بكام | سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-5-2019 أمام الجنيه المصري

منذ بداية شهر رمضان وشهدت أسعار الدولار العديد من الإنخفاضات المتتالية تزامناً مع زيادة التدفقات الدولارية، خاصةً وأن سعر الدولار اليوم في البنوك أصبح يخضع في المقام الأول لحالة العرض والطلب، ومنذ قرار تعويم العملة المصرية وأصبح سعر الدولار أحد أهم ما يشغل بال الكثير من المواطنين ليسعوا لمعرفته بشكل يومي، خاصةً وأن سعر الدولار أمام الجنية مرتبط بالعديد من أسعار السلع في مصر.

أسعار الدولار اليوم

شهدت أسعار الدولار اليوم انخفاض طفيف أمام الجنية المصري في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية ليوم الثلاثاء، حيث انخفض سعر الدولار في بنك بلوم مصر ليُسجل للشراء عند 16.78 جنيه مقابل 16.88 للبيع، وانخفض قيمة الدولار أمام الجنية في بنك عودة بنحو قرش ليسجل 16.76 للشراء مقابل 16.86 للبيع.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في البنوك بنحو 16.78 جنيه للشراء مقابل 16.88 للبيع، ليُسجل متوسط الدولار إنخفاض جديد بنحو قرشين مقارنة بتعاملات أمس الإثنين، فيما سجل التجاري الدولي انخفاض جديد أيضاً بنحو قرش ليصبح للشراء 16.77 جنية مقابل 16.87 للبيع.

سعر الدولار اليوم

نتابع معكم سعر الدولار اليوم في جميع بنوك مصر لمعرفة البنوك الأفضل لشراء الدولار وكذلك بيع الورقة الخضراء، وضمن آخر تقارير صادرة من البنوك، سجل البنك المصري لتنمية الصادرات أعلى سعر للشراء بنحو 16.81 جنية، فيما سجل الأهلي المتحد أقل سعر لبيع الدولار بنحو 16.86 جنية.

البنك شراء بيع بنك القاهرة 16.80 16.90 مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.80 16.90 البنك الأهلي المصري 16.80 16.90 بنك مصر 16.80 16.90 بنك البركة 16.80 16.90 بنك كريدي أجريكول 16.78 16.88 المصرف المتحد 16.78 16.88 بنك الإسكندرية 16.77 16.87 البنك التجاري الدولي CIB 16.77 16.87

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني استقرار أمام الجنية المصري مع تعاملات الثلاثاء، ليُسجل لشراء العملة الأمريكية 16.77 جنية مقابل 16.87 للبيع، وسجل المركزي للشراء 16.76 للبيع أمام 16.88 للبيع، وسجل التعمير والإسكان للشراء 16.78 مقابل 16.88 للبيع.

أسعار العملات اليوم

سجل اليورو في تعاملات الثلاثاء وفق بنك مصر للشراء 18.78 جنية مقابل 18.93 للبيع، وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري للشراء 4.47 جنية مقابل 4.51 للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي أمام الجنية المصري للشراء في بنك مصر 4.57 للشراء أمام 4.60 للبيع.

وسجل الريال العماني طبقاً لتعاملات بنك مصر 43.63 للشراء مقابل 43.9 جنية للبيع، ونتابع معكم أسعار العملات على مدار اليوم ورصد كافة التغييرات في أسعار العملات على مستوي البنوك.