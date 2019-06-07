اعرف بكام سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الجمعة 7-6-2019 ثالث أيام عيد الفطر المبارك

شهد سعر الدولار اليوم الجمعة أخر أيام عيد الفطر المبارك 2019 استقرار تام أمام الجنية المصري، ويأتي استقرار أسعار الدولار في البنوك نتيجة لإجازة البنوك التي أقرها البنك المركزي بمناسبة عيد الفطر، ومن المتوقع أن تستمر أسعار العملات في الاستقرار أمام العملة المصرية لحين عودة عمل البنوك وبداية التداول من جديد، حيث استقر متوسط سعر صرف الدولار عند 16.71 للشراء.

أسعار الدولار اليوم الجمعة

جديراً بالذكر أن أسعار الدولار قد شهدت تراجع في البنوك أمام الجنية منذ شهر مايو الماضي 2019، وقد أعلن البنك المركزي عن ارتفاع الإحتياطي النقدي من العملة الأمريكية بنحو 57 مليون دولار، ومقارنة بالعام الماضي فقد إرتفعت بنحو 1.7 مليار دولار، ويأتي ارتفاع احتياط النقدي أحد أبرز أسباب إنخفاض الدولار في مصر.

وفقاً لأخر تقارير البنك المركزي استقر سعر صرف الدولار عند 16.70 جنية للشراء مقابل 16.82 جنية، فيما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء بنحو 16.75 جنية مقابل 16.85 جنية للبيع، وسجل التجاري الدولي أقل سعر للبيع بنحو 16.79 جنية للبيع، فيما سجل الدولار في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والعقاري المصري للشراء 16.73 جنية مقابل 16.83 للبيع.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم استقرار لليوم الرابع على التوالي منذ بداية إجازة البنوك، حيث استقر في بنك القاهرة والمصرف المتحد وبنك الإسكندرية عند 16.70 للشراء مقابل 16.80 للبيع، فيما سجل في بنك قطر الوطني 16.68 للشراء مقابل 16.78 للبيع، وإليكم جدول سعر الدولار مقابل الجنية مُحدث الآن.

البنك شراء بيع بنك البركة 16.74 16.84 بنك مصر 16.73 16.83 البنك العربي الأفريقى 16.73 16.83 بنك سايب 16.72 16.82 البنك العقاري المصري 16.73 16.83 بنك بلوم مصر 16.72 16.82 البنك الأهلي المصري 16.73 16.83 بنك كريدي أجريكول 16.70 16.80 البنك المصري الخليجي 16.70 16.80

وسجل الدولار في بنك قناة السويس للشراء 16.70 مقابل 16.80 للبيع، فيما بلغت قيمة الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني 16.70 للشراء أمام 16.80 للبيع، وأخيراً استقر سعر الدولار في بنك الإستثمار العربي عند 16.71 للشراء مقابل 16.81 للبيع.

أسعار العملات مقابل الجنية اليوم الجمعة

تزامناً مع العطلة الرسمية في البنوك، استقرت كافة أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنية في أحدث تقارير للبنوك المصرية، حيث استقر متوسط سعر اليورو للشراء عند 18.67 للشرء مقابل 18.86 للبيع، جديراً بالذكر أن البنوك قد سهلت الإجراءات لكي يحصل المواطن على ما يحتاجه من البنوك بدلاً من السوق السوداء والذي وصلت فيها العملات أمام الجنية لأسعار لم تُسجلها من قبل في تاريخ العملات في مصر.

الجدول السابق يحتوي على أسعار العملات بيع وشراء وفق أخر تحديث في البنك الأهلي المصري.

طرق تحويل الأموال في أيام العطلة الرسمية للبنوك

نرصد لكم اليوم 3 طرق أخري لتحويل الأموال في إجازة عيد الفطر وفي أي وقت على مدار الأسبوع، لتُكن من أبرز تلك الخدمات، خدمة فودافون كاش، ويتم الإشتراك فيها من أي فرع فودافون على مستوي الجمهورية، بالبطاقة ورقم الهاتف فقط، ويجب أن يكون رقم الهاتف مُسجل بالبطاقة الخاصة بك، أيضاً يُمكنك تحويل الأموال لأي شخص أخر في الجمهورية عن طريق تطبيق تحويل ويُمكنك الإشتراك في الخدمة عن طريق البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بنك الإسكندرية وأخيراً بنك القاهرة.

يجب أن يكون عمرك 16 عام فيما فوق، وصورة من البطاقة الشخصية السارية، ورقم الهاتف، كما يُمكنك دفع الفواتير من خلال تطبيق تحويل، ومزيد من الخدمات الأخري ويُمكنك الإطلاع عليها عبر الفيديو السابق.