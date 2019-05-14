اعرف بكام | سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-5-2019 في مصر بالجنية والدولار

سعر الذهب اليوم يُعد من أهم الأمور عند المواطنين في مصر بعد سعر الدولار اليوم خاصةً مع الفترات التي يزداد فيها الزواج بشكل كبير ، وشهدت أسعار الذهب في مصر حالة من التغييرات المستمرة على مدار اليوم في محلات الصاغة بعد قرار تعويم العملة المصرية مباشرة، وفي أحدث تعاملات ليوم الثلاثاء سجلت أوقية الذهب عند 1283 دولار، وسجل العيار الأكثر إنتشاراً عيار 21 بنحو 615 جنية مقابل الجرام الواحد.

سعر الذهب اليوم

مع بداية التعاملات الصباحية ليوم الثلاثاء سجل سعر الذهب اليوم استقرار في كافة أسعار أعيرة الذهب تزامناً مع استقرار الأوقية عالمياً، حيث سجل عيار 24 بدون إضافة قيمة المصنعية بنحو 701 جنية للجرام الواحد، وسجل عيار 18 للجرام الواحد 525 جنية.

العيار السعر بالجنية المصري عيار 24 701 إلى 703 عيار 21 613 إلى 615 عيار 18 525 إلى 527 عيار 14 409 إلى 410 الجنية الذهب 4904 إلى 4920

ونتابع معكم أسعار الذهب على مدار اليوم ورصد أحدث أسعار لكافة أعيرة الذهب على مدار اليوم، الجدير بالذكر أن سوق الذهب شهد خلال الأيام القليلة الماضية حالة من التذبذات المستمرة من بين ارتفاع وانخفاض في قيمة الجرام.

متوسط سعر الذهب في أسواق المال بالجنية والدولار الأمريكي

أسعار الذهب بشكل عام ترتفع نتيجة لقيمته الثابته، فلا يقتصر الذهب على الزينة كما يعتقد البعض، وإنما يلجأ فئة كبيرة من المستثمرين لتخزين الذهب على هيئة سبائك وذلك من أجل الحفاظ على قيمتها ضد أي إضطرابات إقتصادية.

العيار السعر بالجنية السعر بالدولار الأمريكي عيار 24 713 41.74$ عيار 22 653.58 38.26$ عيار 21 623.89 36.53$ عيار 18 534.76 31.31$ عيار 14 415.92 24.35$

كانت هذه هي أحدث أسعار الذهب اليوم في أسواق المال بالعملتين المصرية والأمريكية طبقاً لتعاملات الثلاثاء.