سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة الخميس 25-7-2019 في مصر.. آخر تطورات الأصفر

تشغل أسعار الذهب اليوم الكثير من المواطنين، ولكن يهتم به أولاً أصحاب المحلات والمقبلين على الزواج من الشباب وأيضاً المدخرين له، ويتزايد الطلب على شراء الذهب في الأسواق المصرية خلال فترة المناسبات والأعياد، لأنها الفترة التي تكثر بها المناسبات من زواج أو خطوبة، فيكون من الضروري شراء شبكة من الذهب كمهر للعروس، وفيما يلي سوف نعرض لكم من خلال موقع “كلمة دوت أورج” أحدث أسعار الذهب في محلات الصاغة.

الذهب اليوم في مصر

تشهد أسعار المعدن الأصفر حالة من التذبذب، حيث أنه يهبط مرة ثم يصعد مرة أخرى وفي وقت مفاجئ، ويرجع السبب في الصعود والهبوط إلى الكثير من العوامل المؤثرة على سعر المعدن الأصفر، ومنها العرض والطلب عليه، وأيضاً لعدم استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنية المصري.

سعر المعدن الأصفر اليوم

نتابع معكم أحدث أسعار الذهب في مصر، ويمكنك معرفة سعر المعدن الأصفر اليوم مقابل الجنية المصري، وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم على النحو التالي

الوحدة السعر بالجنية المصري عيار 12 375 إلى 376 جنيه عيار 14 437 إلى 439 جنيه عيار 18 562 إلى 564 جنيه عيار 21 656 إلى 658 جنيه عيار 22 687 إلى 689 جنيه عيار 24 750 إلى 752 جنيه سعر الجنيه الذهب 5,248 إلى 5,264 جنيه سعر أوقية الذهب 23,316 إلى 23,387 جنيه سعر كيلو الذهب 749,714 إلى 752,000

تشهد أسعار المعدن الأصفر اليوم بعض التفاوت من تاجر إلى آخر، ولكن لا يوجد تفاوت في محلات الصاغة، نظراً لارتباط أسعار الذهب بالسعر العالمي، ولكن لا يؤثر ذلك في سعر جرام الذهب بشكل عام.

تحديث أسعار الذهب اليوم الخميس

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس استقرار تام على مستوي كافة أعيرة الذهب بمحلات الصاغة في مصر وذلك لإستقرار سعر الأوقية عند 1426 دولار وهو السعر الذي سجلته مساء أمس الأربعاء، بينما سجل الجنيه الذهب 5332 جنيه في أحدث تعاملات له.