اعرف بكام | سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-5-2019 مُحدث الآن

شهد سعر الذهب في مصر منذ بداية شهر رمضان الكريم ارتفاع طفيف في محلات الصاغة، وسجلت أسعار الذهب اليوم استقرار تام في قيمتها وفق تقارير التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء، بعد أن ارتفعت أسعار الذهب مساء أمس بنحو جنية واحد على مستوي أعيرة الذهب، ليُسجل عيار 21 وهو الأكثر إقبالاً في جميع محلات الصاغة عند 612 جنية مقابل الجرام الواحد.

سعر الذهب في مصر

سجل سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء ثالث أيام شهر رمضان الكريم استقرار بعد أن استقرت قيمة أوقية الذهب عند 1281.70 دولار، وسجل الجنية الذهب 4896 جنية، فيما سجل عيار 18 مقابل الجرام الواحد بقيمة 525 جنية.

العيار سعر الذهب بالجنية المصري عيار 24 699 عيار 21 612 عيار 18 525 الجنية الذهب 4896 أوقية الذهب 1281.70

يُذكر أن تريحات ترامب بشأن زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية أثر بشكل كبير على أسعار الذهب عالمياً، مع العلم بأن أسعار الذهب السابقة بدون إضافة المصنعية، خاصةً وأن قيمة المصنعية تخضع لعدة عوامل ينتج عنها اختلافها من صائغ لآخر.

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