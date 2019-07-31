اعرف بكام عيار 21 .. سعر الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 31-7-2019

يعطي سعر الذهب اليوم في السعودية مؤشر قوي على صعود حركة السوق، فبعد الزيادة التي شهدها أمس توقعنا زيادة المعدن الأصفر وفقاً للعديد من التحليلات من قبل متداولي الذهب، ومن المعروف بأن الذهب في السعودية ينال متابعة دائمة من قبل المواطنين السعوديين مثلما الحال بالشعوب العربية، وكما يعلم الجميع احتلال المعدن الأصفر المركز الأول كونه من أفضل الهدايا في جميع المناسبات للنساء، سواء كانت مناسبة نجاح أو زفاف أو أعياد الميلاد أو الشهادات وغيرهم، والبعض الآخر يشتري الذهب بغرض الاستثمار والربح منه عند بيعه مرة أخرى بعد مرور فترة من الوقت.

سعر الذهب اليوم في السعودية

شهدت أسعار الذهب في السعودية ارتفاع منذ بداية شهر يونيو، وقد واصلت الزيادة في سعر بيع وشراء المعدن الأصفر إلى أعلى قيمة في نهاية ذلك الشهر، ثم شهد بعد ذلك عدم استقرار سعره بين ارتفاعه وانخفاضه.

أسعار الذهب في السعودية

يبحثون الأشخاص العاديين عن أسعار الذهب بغرض الهدايا فقط، فنجد أنه يهمهم قيمة المعدن الأصفر اليومية، لإهداء الذهب في المناسبات الخاصة لهم، ونوضح لكم من خلال الجدول التالي أسعار الذهب في السعودية.

الوحدة السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي عيار 24 172.81 ريال $45.69 عيار 22 158.41 ريال $41.88 عيار 21 151.21 ريال $39.98 عيار 18 129.61 ريال $34.27 عيار 14 100.81 ريال $26.65 عيار 12 86.41 ريال $22.84 سعر جنيه الذهب 1,210 ريال $319.82 سعر اوقية الذهب 5,374 ريال $1,421 سعر كيلو الذهب 172,812 ريال $45,688

تداول الذهب بالنسبة للعاملين ومحللي السوق، يمكنهم معرفة حركة التعاملات خلال الشهور السابقة من خلال هذا الرسم البياني، وأنه يجب على من يريد الاستثمار في المعدن الأصفر أن يتمهل في شراءه هذه الفترة.