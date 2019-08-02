اعرف بكام في البنك.. سعر الدولار اليوم الجمعة 2-8-2019 مقابل الجنيه

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة في كافة البنوك مقابل الجنيه المصري بالتزامن مع العطلة الرسمية في البنوك، جدير بالذكر أن أسعار الدولار شهدت خلال الأسبوع الماضي عدة تراجعات مقابل الجنيه، حيث سجل متوسط سعر الدولار في البنوك الآن مقابل الجنيه 16.52 جنيه شراء مقابل 16.62 جنيه بيع، واستقر مصرف أبو ظبي الإسلامي الأعلى سعراً لشراء الدولار بقيمة 16.55 جنيه.

أسعار الدولار اليوم

استقرت أسعار الدولار اليوم عند نفس المتوسطات التي اختتمت بها البنوك تعاملاتها أمس، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدولار اليوم وغداً السبت استقرار مقابل الجنيه بالتزامن مع العطلة الرسمية في البنوك، ويأتي ذلك نظراً لإرتباط أسعار العملات جميعها بحالة العرض والطلب، وسجل الدولار في بنك الإسكندرية أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.59 جنيه.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة استقرار في البنوك جميعها، حيث استقر سعر صرف الدولار في بنك مصر والأهلي المصري عند 16.53 جنيه للشراء مقابل 16.63 جنيه للبيع، بينما سجل الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي عند 16.52 جنيه للشراء مقابل 16.62 جنيه للبيع.



نظراً للتغييرات التي أصبحت تشهدها من وقت لآخر حرصنا عبر موقع كلمة دوت أورج إدراج جدول سعر الدولار في البنوك المصرية يتم تحديثه بشكل تلقائي حالة وجود أي تغييرات جديدة في البنوك.

أسعار العملات اليوم

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة عند نفس المتوسطات التي سجلتها في نهاية التعاملات أمس الخميس، حيث استقر سعر صرف الريال السعودي عند 4.397 للشراء مقابل 4.4341 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو في البنك الأهلي المصري 18.2293 للشراء مقابل 18.426 جنيه للبيع طبقاً لأحدث تعاملات بالبنك الأهلي.

وسجل الدرهم الإماراتي للشراء 4.498 جنيه مقابل 4.5278 جنيه للبيع، بينما سجل الدولار الإسترالى 11.2883 شراء مقابل 11.4032 جنيه للبيع، مع العلم بأن كافة أسعار العملات بالجدول السابق وفق تعاملات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي

سجل البنك المصري الخليجي أعلى سعراً لشراء الريال السعودي بقيمة 4.41 جنيه، بينما سجل بنك الإسكندرية أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 4.42 جنيه طبقاً لأسعار الريال في باقي البنوك، وسجل الريال في بنك عودة 4.40 جنيه للشراء مقابل 4.43 جنيه للبيع.