اعرف دلوقتى | سعر الدولار اليوم الأحد 5-5-2019 بيع وشراء في البنوك والسوق السوداء

بعد تراجع سعر الدولار في نهاية التعاملات المسائية ليوم الخميس، استقر سعر الدولار اليوم الأحد لليوم الثاني على التوالي مع بداية التعاملات وعودة عمل البنوك بعد العطلة الرسمية في البنوك، كما أعلن المركزي بأن مواعيد عمل البنوك في رمضان سوف تكون من 9.30 صباحاً حتى 1.30 ظهراً بداية من غداً الإثنين أول أيام شهر رمضان الكريم، واستقر سعر صرف الدولار في بنك القاهرة عند 17.12 جنية للشراء مقابل 17.22 للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد

سعر الدولار أصبح يشهد تغييرات بسيطة بعكس فترات ما قبل وبعد التعويم مباشرةً، ويُقبل الكثير من المواطنين يومياً لمعرفة أسعار الدولار، ونتابع معكم على مدار اليوم جدول أسعار الدولار في كافة البنوك.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.15 17.23 بنك HSBC 17.14 17.24 كريدي أجريكول 17.13 17.23 بنك البركة 17.13 17.23 المصرف المتحد 17.13 17.23 بنك مصر 17.12 17.22 بنك القاهرة 17.12 17.22 البنك الأهلي المصري 17.12 17.22 التجاري الدولي cib 17.10 17.20

واستقر سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني عند 17.12 للشراء مقابل 17.22 للبيع، وسجل المركزي 17.11 للشراء مقابل 17.22 للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

كان لقرار تعويم الجنية المصري أثر كبير في القضاء على السوق السوداء، وأصبح الفارق في سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء لم يتجاوز حاجز ال 5 قروش، الأمر الذي انعكس على حالة الإقبال على السوق السوداء، وأصبح الإتجاه الأكبر إلي البنوك لسد حاجاتهم سواء بيع أو شراء العملة، واستقر سعر صرف الدولار اليوم عند 17.17 للشراء مقابل 17.27 للبيع.